Unión prepara el III Congreso de Fútbol Formativo con disertantes de primer nivel

Unión anunció la tercera edición de su Congreso de Fútbol Formativo, que se realizará el viernes 16 de octubre y reunirá a profesionales vinculados al desarrollo de juveniles.

Unión confirmó la realización del III Congreso de Fútbol Formativo, una propuesta destinada a la capacitación y el intercambio de conocimientos sobre el desarrollo de futbolistas juveniles.

La jornada se llevará a cabo el próximo viernes 16 de octubre en las instalaciones del club y contará con la participación de destacados profesionales vinculados al fútbol formativo.

Entre los disertantes se encuentran representantes de la Selección Argentina Juvenil, la CONMEBOL, la Academia de Ciencias del Deporte (ACD) y profesionales que forman parte de la estructura del propio Club Atlético Unión.

III CONGRESO DE FÚTBOL FORMATIVO UNIÓN



Viernes 16 de octubre

Club Atlético Unión

Inscripción: https://t.co/aTmApQtWba pic.twitter.com/ROJtatvBY3 — Club Atlético Unión (@clubaunion) September 17, 2026

De esta manera, la institución tatengue vuelve a apostar por un espacio de capacitación que apunta a entrenadores, formadores y personas vinculadas al desarrollo de las divisiones juveniles.

Cómo inscribirse al Congreso de Unión

La inscripción ya está abierta y se realiza a través de los canales oficiales del club. La jornada tendrá distintos valores de acuerdo con la condición de los participantes.

El arancel general será de $35.000, mientras que los socios de Unión tendrán un valor especial de $20.000.

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Además, los clubes federados tendrán un 50% de descuento, beneficio que será exclusivo para entidades que se encuentren fuera del Departamento La Capital.

Con esta tercera edición, Unión consolida el Congreso de Fútbol Formativo como un espacio de capacitación y actualización, con la presencia de especialistas de distintos ámbitos vinculados al fútbol juvenil.