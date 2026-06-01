Caso Agostina Vega: investigan si hubo cómplices y agravan la acusación contra el detenido

La fiscalía apunta a imputar por femicidio a Claudio Barrelier. También busca determinar si otras personas participaron del crimen o de su encubrimiento

La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, en Córdoba, entró en una nueva etapa. Mientras el principal sospechoso permanece detenido, la fiscalía busca reconstruir cómo ocurrió el hecho, determinar el móvil y establecer si hubo otras personas involucradas en el homicidio o en su encubrimiento.

"Esto es como un espiral. La causa está avanzada, muy avanzada, pero ahora hay que investigar para afuera. De adentro hacia afuera" , señaló a La Voz del Interior una alta fuente vinculada a la investigación, que anticipó posibles novedades en los próximos días.

El único detenido

Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, permanece detenido en la cárcel de Bouwer y es considerado por la Justicia como el presunto autor del crimen. Hasta ahora estaba imputado por privación ilegítima de la libertad, pero el fiscal Raúl Garzón prevé agravar la acusación en las próximas horas y todo indica que será imputado por femicidio.

La fiscalía también analiza la incorporación de agravantes como alevosía, premeditación o criminis causae, figuras que contemplan la pena de prisión perpetua.

La principal hipótesis

Según la reconstrucción que manejan los investigadores, Agostina habría sido atacada en la vivienda de Barrelier, ubicada en barrio Cofico. La hipótesis sostiene que el hecho ocurrió entre la noche del 23 de mayo y la madrugada del día siguiente. Posteriormente, el cuerpo habría sido trasladado en un Ford Ka negro hasta el descampado donde finalmente fue encontrado.

"Todo pasó en esa casa. Es mentira lo del chalet en el descampado", señaló otra fuente cercana al expediente.

Sin embargo, los investigadores consideran que aún quedan numerosos interrogantes por responder. Entre ellos, cómo obtuvo Barrelier el vehículo utilizado para trasladarse, quiénes estaban en la vivienda durante esas horas y si otras personas conocían lo que estaba ocurriendo.

La búsqueda de posibles cómplices

Uno de los principales ejes de la investigación es determinar si el acusado actuó solo. La fiscalía analiza el comportamiento de allegados al sospechoso antes, durante y después del crimen. También evalúa posibles responsabilidades penales de otras personas que pudieron haber colaborado o encubierto lo sucedido.

En paralelo, el padre de Agostina, Gabriel Vega, reclama públicamente que se profundice la investigación sobre el entorno de la adolescente y sobre el vínculo entre la madre de la joven y el acusado.

Por el momento, la fiscalía indicó que analiza la situación de la madre "con prudencia" y busca esclarecer posibles contradicciones surgidas durante las primeras horas de la desaparición.

La causa se apoya ahora en una extensa batería de medidas de prueba. Entre ellas figuran peritajes sobre celulares secuestrados, análisis de testimonios y la búsqueda de nuevos testigos.

También se esperan los resultados de estudios realizados en la vivienda de barrio Cofico, en el automóvil utilizado por el acusado y en distintas herramientas secuestradas durante los allanamientos.

La madre de Agostina permanece internada luego de una descompensación y su teléfono celular también forma parte de los dispositivos que están siendo peritados por los investigadores.

El estado del acusado

En las últimas horas circularon versiones sobre un supuesto intento de suicidio de Barrelier en prisión. Sin embargo, fuentes oficiales del Ministerio de Justicia de Córdoba desmintieron esa información.

Lo que sí confirmaron es que el acusado permanece internado en el hospital modular de la cárcel de Bouwer, bajo tratamiento médico y seguimiento permanente de equipos psiquiátricos debido a manifestaciones vinculadas con posibles autolesiones.

Una causa previa que vuelve a quedar bajo la lupa

Otro aspecto que genera interrogantes es una causa penal que Barrelier tenía abierta desde mayo de 2025 por privación ilegítima de la libertad de una joven. En ese expediente llegó a estar detenido durante unos 20 días, pero posteriormente recuperó la libertad.

Ahora los investigadores analizan si esa causa podría ser acumulada al expediente que instruye Garzón por el crimen de Agostina.

Mientras avanzan las pericias y los análisis de evidencia, la Justicia cordobesa intenta responder la pregunta central que todavía permanece abierta: si Claudio Barrelier actuó solo o si hubo otras personas que participaron del crimen o ayudaron a ocultarlo.