Madelón: "Quiero seguir pero Unión tiene otras prioridades, muchos problemas por resolver"

Leonardo Madelón se refirió una vez más a su continuidad como DT de Unión, aunque no quiso dar indicios de cuál será su decisión final.

Mientras Unión espera definiciones para comenzar a delinear el segundo semestre de la temporada, Leonardo Madelón rompió el silencio y se refirió al estado de las negociaciones para su continuidad al frente del equipo. El entrenador confirmó que existe una propuesta concreta por parte de la dirigencia, aunque aclaró que aún no resolvió su futuro.

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En una entrevista con DSports Radio, el DT dejó en claro que la institución rojiblanca tiene prioridad absoluta en su consideración, pero admitió que decidió tomarse un tiempo para descansar y analizar todos los aspectos vinculados a una posible renovación.

Unión quiere que siga, pero Madelón aún no decidió

El vínculo contractual del entrenador finalizó tras la participación de Unión en el Torneo Apertura, y desde entonces las conversaciones quedaron abiertas.

"Manifestó Unión la posibilidad de seguir. Con Unión tengo un amor incondicional y siempre tiene las prioridades, pero decidí salir un poquito y descansar. Se terminó el contrato, nada raro. Ellos mostraron la intención de seguir y a mí me gustaría, porque siempre estoy bien ahí", expresó.

Sin embargo, también remarcó que todavía no hay una resolución definitiva y que el club atraviesa un momento donde debe ordenar varias cuestiones institucionales y deportivas.

"Creo que el club también tiene que ordenar sus prioridades y tiene muchos problemas que resolver. Estamos ahí, mientras tanto descansando, que era algo que necesitaba mucho", agregó.

Leonardo Madelón Mateo Del Blanco Prensa Unión

Las declaraciones llegan en una semana donde se espera que avancen las negociaciones entre la dirigencia y el representante del entrenador, Christian Bragarnik, quien se encuentra fuera del país y sería clave en el cierre de las conversaciones.

Un proyecto deportivo que también pesa en la decisión

Más allá del aspecto contractual, Madelón dejó entrever que para continuar también será determinante conocer cómo se proyectará el plantel para la segunda parte del año.

En ese sentido, la posible salida de Mateo Del Blanco aparece como uno de los temas que siguen de cerca tanto el cuerpo técnico como la dirigencia. El lateral izquierdo despertó el interés de Racing de Estrasburgo, de Francia, tras la venta de Valentín Barco.

Consultado sobre esa posibilidad, Madelón no ocultó su satisfacción por el crecimiento del futbolista. "Mateo está muy bien. Es un jugador dinámico, vertical, con muy buena pegada. Yo disfruto si se van los chicos, porque quiere decir que entre todos hicimos bien las cosas", afirmó.

La situación del juvenil es apenas uno de los puntos que deberán definirse en un mercado de pases que promete movimiento en Unión y que será determinante para conocer cuáles serán las aspiraciones deportivas del club en lo que resta de la temporada.

"Ganamos prestigio"

Durante la charla, Madelón también hizo un balance de la campaña que realizó Unión, destacando el protagonismo que tuvo el equipo a lo largo del semestre.

"Lo disfruté muchísimo. Hicimos un equipo de muchos goles, que atacaba mucho. Fue un equipo frontal, honesto, que no especulaba. Creo que eso hizo que no nos ganáramos la bronca de nadie", sostuvo.

Además, valoró que el Tatengue haya llegado a las instancias decisivas del campeonato, siendo eliminado por Belgrano, que luego terminó consagrándose campeón.

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"No ganamos ningún título, pero creo que ganamos prestigio. Llegamos muy lejos con un plantel humilde y con muchos jugadores que hoy son observados por otros clubes", remarcó.

Mientras tanto, la historia sigue abierta. Unión ya manifestó su deseo de contar con Madelón para el segundo semestre. Del otro lado, el entrenador no esconde sus ganas de continuar. Por ahora, la decisión final deberá esperar algunos días más, aunque las señales parecen marcar que el futuro todavía puede escribirse juntos.