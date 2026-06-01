Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón: "Quiero seguir pero Unión tiene otras prioridades, muchos problemas por resolver"

Leonardo Madelón se refirió una vez más a su continuidad como DT de Unión, aunque no quiso dar indicios de cuál será su decisión final.

1 de junio 2026 · 09:33hs
Madelón: Quiero seguir pero Unión tiene otras prioridades, muchos problemas por resolver

Prensa Unión

Mientras Unión espera definiciones para comenzar a delinear el segundo semestre de la temporada, Leonardo Madelón rompió el silencio y se refirió al estado de las negociaciones para su continuidad al frente del equipo. El entrenador confirmó que existe una propuesta concreta por parte de la dirigencia, aunque aclaró que aún no resolvió su futuro.

LEER MÁS: Dos jugadores de Unión fueron elegidos entre los más destacados del Apertura

En una entrevista con DSports Radio, el DT dejó en claro que la institución rojiblanca tiene prioridad absoluta en su consideración, pero admitió que decidió tomarse un tiempo para descansar y analizar todos los aspectos vinculados a una posible renovación.

Unión quiere que siga, pero Madelón aún no decidió

El vínculo contractual del entrenador finalizó tras la participación de Unión en el Torneo Apertura, y desde entonces las conversaciones quedaron abiertas.

"Manifestó Unión la posibilidad de seguir. Con Unión tengo un amor incondicional y siempre tiene las prioridades, pero decidí salir un poquito y descansar. Se terminó el contrato, nada raro. Ellos mostraron la intención de seguir y a mí me gustaría, porque siempre estoy bien ahí", expresó.

Sin embargo, también remarcó que todavía no hay una resolución definitiva y que el club atraviesa un momento donde debe ordenar varias cuestiones institucionales y deportivas.

"Creo que el club también tiene que ordenar sus prioridades y tiene muchos problemas que resolver. Estamos ahí, mientras tanto descansando, que era algo que necesitaba mucho", agregó.

Leonardo Madelón Mateo Del Blanco

Las declaraciones llegan en una semana donde se espera que avancen las negociaciones entre la dirigencia y el representante del entrenador, Christian Bragarnik, quien se encuentra fuera del país y sería clave en el cierre de las conversaciones.

Un proyecto deportivo que también pesa en la decisión

Más allá del aspecto contractual, Madelón dejó entrever que para continuar también será determinante conocer cómo se proyectará el plantel para la segunda parte del año.

En ese sentido, la posible salida de Mateo Del Blanco aparece como uno de los temas que siguen de cerca tanto el cuerpo técnico como la dirigencia. El lateral izquierdo despertó el interés de Racing de Estrasburgo, de Francia, tras la venta de Valentín Barco.

Consultado sobre esa posibilidad, Madelón no ocultó su satisfacción por el crecimiento del futbolista. "Mateo está muy bien. Es un jugador dinámico, vertical, con muy buena pegada. Yo disfruto si se van los chicos, porque quiere decir que entre todos hicimos bien las cosas", afirmó.

La situación del juvenil es apenas uno de los puntos que deberán definirse en un mercado de pases que promete movimiento en Unión y que será determinante para conocer cuáles serán las aspiraciones deportivas del club en lo que resta de la temporada.

"Ganamos prestigio"

Durante la charla, Madelón también hizo un balance de la campaña que realizó Unión, destacando el protagonismo que tuvo el equipo a lo largo del semestre.

"Lo disfruté muchísimo. Hicimos un equipo de muchos goles, que atacaba mucho. Fue un equipo frontal, honesto, que no especulaba. Creo que eso hizo que no nos ganáramos la bronca de nadie", sostuvo.

Además, valoró que el Tatengue haya llegado a las instancias decisivas del campeonato, siendo eliminado por Belgrano, que luego terminó consagrándose campeón.

LEER MÁS: Unión y Madelón, cerca de un nuevo acuerdo tras una etapa con luces y sombras

"No ganamos ningún título, pero creo que ganamos prestigio. Llegamos muy lejos con un plantel humilde y con muchos jugadores que hoy son observados por otros clubes", remarcó.

Mientras tanto, la historia sigue abierta. Unión ya manifestó su deseo de contar con Madelón para el segundo semestre. Del otro lado, el entrenador no esconde sus ganas de continuar. Por ahora, la decisión final deberá esperar algunos días más, aunque las señales parecen marcar que el futuro todavía puede escribirse juntos.

Unión Madelón Del Blanco
Noticias relacionadas
la apuesta que quedo a mitad de camino: el desafio pendiente de union con sus juveniles

La apuesta que quedó a mitad de camino: el desafío pendiente de Unión con sus juveniles

Por ahora la dirigencia de Unión no recibió ningún llamado ni fue notificada respecto al interés de Racing de Estrasburgo por Mateo Del Blanco.

En Unión esperan que los rumores por Del Blanco se conviertan en realidad

desde belgrano admitieron que avanzaran con union por thiago cardozo

Desde Belgrano admitieron que avanzarán con Unión por Thiago Cardozo

union, entre la presion de maizon rodriguez y una oferta que no cierra

Unión, entre la presión de Maizon Rodríguez y una oferta que no cierra

Lo último

Caso Diego Román: convocan a una movilización frente a Tribunales en medio del juicio por su muerte

Caso Diego Román: convocan a una movilización frente a Tribunales en medio del juicio por su muerte

Ansés confirmó los pagos de junio: nuevas jubilaciones, AUH y calendario completo

Ansés confirmó los pagos de junio: nuevas jubilaciones, AUH y calendario completo

Madelón: Quiero seguir pero Unión tiene otras prioridades, muchos problemas por resolver

Madelón: "Quiero seguir pero Unión tiene otras prioridades, muchos problemas por resolver"

Último Momento
Caso Diego Román: convocan a una movilización frente a Tribunales en medio del juicio por su muerte

Caso Diego Román: convocan a una movilización frente a Tribunales en medio del juicio por su muerte

Ansés confirmó los pagos de junio: nuevas jubilaciones, AUH y calendario completo

Ansés confirmó los pagos de junio: nuevas jubilaciones, AUH y calendario completo

Madelón: Quiero seguir pero Unión tiene otras prioridades, muchos problemas por resolver

Madelón: "Quiero seguir pero Unión tiene otras prioridades, muchos problemas por resolver"

Se cumple un año del último triunfo de Colón en la provincia de Buenos Aires

Se cumple un año del último triunfo de Colón en la provincia de Buenos Aires

Dolor en el fútbol santafesino: falleció Hugo Cachapé Rivero, una leyenda de la Liga Santafesina

Dolor en el fútbol santafesino: falleció Hugo "Cachapé" Rivero, una leyenda de la Liga Santafesina

Ovación
El Matador y el Conquistador clasificaron a la tercera fase de la Copa Santa Fe

El Matador y el Conquistador clasificaron a la tercera fase de la Copa Santa Fe

Dolor en el fútbol santafesino: falleció Hugo Cachapé Rivero, una leyenda de la Liga Santafesina

Dolor en el fútbol santafesino: falleció Hugo "Cachapé" Rivero, una leyenda de la Liga Santafesina

Juan Manuel Cerúndolo buscará ante Matteo Berrettini los cuartos de final de Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo buscará ante Matteo Berrettini los cuartos de final de Roland Garros

El Apertura ingresa en su etapa definitiva: toda la programación en la A1 y A2

El Apertura ingresa en su etapa definitiva: toda la programación en la A1 y A2

Los Pumas 7 se quedaron con el bronce en el Seven de Valladolid

Los Pumas 7 se quedaron con el bronce en el Seven de Valladolid

Policiales
Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!