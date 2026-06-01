La racha de Colón sin ganar Buenos Aires cumplió un año. Y es que el 1 de junio de 2025, fue la última vez que el Sabalero se impuso como visitante en esa provincia, cuando venció a Defensores Unidos por 1-0 con gol de Christian Bernardi.
Se cumple un año del último triunfo de Colón en la provincia de Buenos Aires
El 1 de junio del 2025 fue la última victoria de Colón en Buenos Aires. Fue 1-0 ante Defensores Unidos con gol de Christian Bernardi en tiempo de descuento
Por Ovación
La increíble racha negativa de Colón
Luego de ese compromiso, el Rojinegro disputó siete partidos más en Buenos Aires durante el 2025, con la particularidad de que los perdió a todos.
La racha arrancó con la derrota ante Deportivo Morón 1-0 y continuó con las caídas con Temperley 2-1, Nueva Chicago 1-0, San Telmo 1-0, Defensores de Belgrano 1-0, Talleres de Remedios de Escalada 2-0 y Estudiantes Buenos Aires 1-0.
Mientras que en este 2026, Colón disputó cinco partidos en Buenos Aires, cosechando dos derrotas y tres empates de manera consecutiva.
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El primer encuentro fue la derrota 3-1 con San Telmo, luego perdió 2-0 con Deportivo Morón y le siguieron los empates 1-1 con Los Andes, 1-1 con Estudiantes de Buenos Aires y 1-1 ante Almirante Brown.
De esta manera, luego de aquella victoria ante Defensores Unidos, el equipo sabalero disputó 12 partidos en Buenos Aires, cosechando nueve derrotas y apenas tres empates.
Así las cosas, las únicas dos victorias de Colón en condición de visitante en el último año, fueron en 2025 contra Central Norte 4-3 y en este 2026 se impuso por 2-0 ante Patronato.