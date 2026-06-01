Se cumple un año del último triunfo de Colón en la provincia de Buenos Aires

El 1 de junio del 2025 fue la última victoria de Colón en Buenos Aires. Fue 1-0 ante Defensores Unidos con gol de Christian Bernardi en tiempo de descuento

El 1 de junio del 2025 fue el último triunfo de Colón en Buenos Aires cuando venció a Defensores Unidos 1-0 con gol de Christian Bernardi.

La racha de Colón sin ganar Buenos Aires cumplió un año . Y es que el 1 de junio de 2025, fue la última vez que el Sabalero se impuso como visitante en esa provincia, cuando venció a Defensores Unidos por 1-0 con gol de Christian Bernardi.

Luego de ese compromiso, el Rojinegro disputó siete partidos más en Buenos Aires durante el 2025, con la particularidad de que los perdió a todos.

La racha arrancó con la derrota ante Deportivo Morón 1-0 y continuó con las caídas con Temperley 2-1, Nueva Chicago 1-0, San Telmo 1-0, Defensores de Belgrano 1-0, Talleres de Remedios de Escalada 2-0 y Estudiantes Buenos Aires 1-0.

Mientras que en este 2026, Colón disputó cinco partidos en Buenos Aires, cosechando dos derrotas y tres empates de manera consecutiva.

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El primer encuentro fue la derrota 3-1 con San Telmo, luego perdió 2-0 con Deportivo Morón y le siguieron los empates 1-1 con Los Andes, 1-1 con Estudiantes de Buenos Aires y 1-1 ante Almirante Brown.

De esta manera, luego de aquella victoria ante Defensores Unidos, el equipo sabalero disputó 12 partidos en Buenos Aires, cosechando nueve derrotas y apenas tres empates.

Así las cosas, las únicas dos victorias de Colón en condición de visitante en el último año, fueron en 2025 contra Central Norte 4-3 y en este 2026 se impuso por 2-0 ante Patronato.