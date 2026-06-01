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Juan Manuel Cerúndolo buscará ante Matteo Berrettini los cuartos de final de Roland Garros

El argentino Juan Manuel Cerúndolo sueña despierto e ilusiona en el Grand Slam francés.

Ovación

Por Ovación

1 de junio 2026 · 07:39hs
Juan Manuel Cerúndolo buscará ante Matteo Berrettini los cuartos de final de Roland Garros

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo (56°) jugará durante la mañana de este lunes primero de junio ante el italiano Matteo Berrettini (105°) por la cuarta ronda de Roland Garros.

El encuentro, que está programado para un horario estimado de las 9:00 (horario argentino) se disputará en el court Suzanne-Lenglen y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

Juan Manuel Cerúndolo es el único jugador argentino que permanece en la competencia por un Grand Slam que se presenta como una oportunidad para todo el cuadro luego de su propio triunfo ante Jannik Sinner, el mejor jugador del mundo, en la segunda ronda.

A esta altura del torneo, se puede afirmar que Juan Manuel Cerúndolo sueña despierto. El argentino ya está consiguiendo el mejor resultado de su carrera en un Grand Slam, anteriormente eran las segundas rondas del US Open 2023 y el pasado Roland Garros, y juega ante Berrettini por un lugar en los cuartos de final.

Apodado como “La Compu” desde los primeros años de su carrera, un tenista tan completo como lo es Juan Manuel Cerúndolo se encuentra en el mejor momento tenístico de su carrera, algo que demuestra en todos y cada uno de los aspectos del juego.

Juan Manuel Cerúndolo y su ascenso con un gran Roland Garros

Con dos campeonatos a nivel Challenger desde el comienzo del año pasado, además de una final ATP en el 250 de Gstaad y una tercera ronda en el Masters de Madrid, “Juanma” pudo volver a asentarse como uno de los 100 mejores jugadores del mundo desde agosto del año pasado, sitio del ranking al que había llegado en 2021 tras alzar un título histórico en el ATP 250 de Córdoba, pero en el que le había costado afirmarse.

Con el pasar del tiempo, el hermano menor de los Cerúndolo, su hermano Francisco es uno de los 30 mejores tenistas del mundo y su hermana María Constanza es jugadora de hockey profesional, pudo mejorar mucho desde lo físico y trabaja constantemente para darle herramientas a su juego, que lo capacitan para derrotar a rivales de cualquier tipo y lo han convertido tanto en un tenista completo como un duro rival para sus contrincantes.

Su gran pasar queda demostrado también en su actual posición en el ranking. Situado actualmente en el 56° escalón del listado mundial, su actual participación en Roland Garros lo ha llevado hasta el puesto 44° del ranking en vivo, por lo que se colocará como el cuarto mejor tenista argentino a nivel mundial.

Luego de un triunfo en primera ronda ante el británico Jacob Fearnley (125°), a Cerúndolo le tocó enfrentar a Sinner en segunda ronda. Sus propias declaraciones marcaban como objetivo vender cara la derrota, aunque con su resultado sorprendió al mundo entero.

El argentino se encontraba en desventaja por 6-3, 6-2 y 5-1 pero, inquebrantable desde lo mental como es característico en él, se mantuvo expectante de tener una mínima oportunidad para demostrar. En ese contexto, ante un calor agobiante, el italiano comenzó a tener mareos y calambres, producto de un golpe de calor, y Cerúndolo supo que era su momento: remontó para ganar el tercer set por 7-5 y se quedó con los restantes por doble 6-1 para convertirse en el noveno tenista argentino que pudo ganarle al vigente 1° del mundo.

Tras un nuevo triunfo en cinco sets, ante el prometedor español Martin Landaluce (69°), el próximo rival que se interpondrá en el camino del argentino será Matteo Berrettini, tenista italiano que ha sido top 10 en sus mejores años pero actualmente cayó del top 100, sin títulos a nivel individual desde julio de 2024 (ganó las últimas dos Copas Davis, pero estas no dan puntos para el ranking mundial).

Así, Juan Manuel Cerúndolo jugará un partido histórico y buscará convertirse en el primer argentino en jugar los cuartos de final de Roland Garros en los últimos tres años, habiendo sido el anterior el platense Tomás Etcheverry, en la edición de 2023.

Juan Manuel Cerúndolo Berrettini Roland Garros
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