Los Pumas 7 se quedaron con el bronce en el Seven de Valladolid

El seleccionado argentino masculino Los Pumas 7´s volvió a subirse al podio del SVNS World Championship Series tras ganar la medalla de bronce en Valladolid después de vencer a Fiji en el partido por el tercer puesto

En el último día de competencia en España, Los Pumas 7´s se colgaron la medalla de bronce y Las Yaguaretés cerraron su participación con una victoria en la definición por el 11vo puesto . Los dirigidos por Santiago Gómez Cora primero cayeron con Sudáfrica por 19-7, pero luego vencieron a Fiji 28-17 en el partido por la medalla de bronce. Esta fue la medalla N° 56 para Los Pumas 7´s en el Circuito Mundial (12 oro, 19 plata, 25 bronce).

En las semifinales llegaba Sudáfrica, verdugo de Los Pumas 7´s en la final de Hong Kong hace unas semanas. En esta oportunidad, el resultado volvería a ser favorable para los sudafricanos. Si bien Los Pumas 7´s golpearon primero de la mano de Santiago Vera Feld, los africanos sacaron más provecho de su posesión y fueron más efectivos en ataque. Si bien los dirigidos por Santiago Gómez Cora lo fueron a buscar hasta el final, ganó la eficacia de Sudáfrica que se llevó el partido por 19-7.

Ante Sudáfrica, Los Pumas 7´s salieron a la cancha con: Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Santino Zangara, Pedro De Haro, Santiago Vera Feld, Luciano González y Marcos Moneta; luego ingresaron Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac y Sebastián Dubuc. No ingresaron Gregorio Pérez Pardo y Timoteo Silva. Santiago Vera Feld marcó el try y lo convirtió él mismo.

En la definición por el bronce, Los Pumas 7´s se enfrentaron con Fiji. En la primera del partido, luego de un pique en la salida que favoreció al rival, Fiji se puso rápidamente en ventaja. Rápidamente llegaría la reacción argentina que con mucha iniciativa en ataque y presión en defensa, marcaría tres tries al hilo para dar vuelta el encuentro.

image Después de la derrota en la semifinal contra Sudáfrica, mostraron su temple y consiguieron una gran victoria ante Fiji.

Los fijianos marcarían dos tries para acortar distancias y darle dramatismo al encuentro, pero un Marcos Moneta imparable pondría cifras definitivas al encuentro (28-17). Luciano González, una de las figuras del encuentro, marcó un try y superó la barrera de los 1000 puntos con Los Pumas 7´s en el Circuito Mundial. Esta sería, además, la medalla 56 en la historia del seleccionado nacional.

Ante Fiji, Los Pumas 7´s salieron a la cancha con: Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Pedro De Haro, Juan Patricio Batac, Luciano González y Marcos Moneta; luego ingresaron Santino Zangara, Santiago Vera Feld, Sebastián Dubuc, Gregorio Pérez Pardo. No ingresó Timoteo Silva. Los tries los marcaron Marcos Moneta (por duplicado), Luciano González y Pedro de Haro, mientras que las conversiones fueron por medio de Marcos Moneta, Pedro de Haro (por duplicado) y Santiago Vera Feld.