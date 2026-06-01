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Dolor en el fútbol santafesino: falleció Hugo "Cachapé" Rivero, una leyenda de la Liga Santafesina

El histórico delantero dejó una huella imborrable en el fútbol de la región. Fue emblema de Newell's, brilló en San Cristóbal y Sanjustino, y también se destacó por su trabajo en la formación de jóvenes futbolistas.

1 de junio 2026 · 09:18hs
Dolor en el fútbol santafesino: falleció Hugo Cachapé Rivero, una leyenda de la Liga Santafesina

El fútbol santafesino atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Hugo “Cachapé” Rivero, uno de los nombres más reconocidos y queridos de la historia de la Liga Santafesina de Fútbol.

Dueño de una trayectoria que trascendió generaciones, Rivero construyó un legado que excedió ampliamente lo deportivo. Su figura quedó asociada para siempre a Newell's Old Boys de Santa Fe, institución donde se destacó como futbolista y posteriormente desarrolló una importante tarea como coordinador de divisiones inferiores.

Sin embargo, su recorrido futbolístico también lo tuvo como protagonista en otras entidades tradicionales de la región, entre ellas San Cristóbal y Sanjustino, donde dejó una marca imborrable gracias a su talento, carisma y capacidad goleadora.

Cachapé Rivero, un referente dentro y fuera de la cancha

Para quienes siguieron durante décadas el fútbol de la Liga Santafesina, el nombre de Cachapé Rivero representa una época dorada del fútbol amateur y regional.

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Su calidad futbolística lo convirtió en una referencia obligada de los torneos liguistas, mientras que su compromiso con la formación de jóvenes le permitió continuar ligado al deporte mucho después de colgar los botines.

Generaciones de futbolistas pasaron por sus enseñanzas y encontraron en él una guía permanente, transformándolo en una figura respetada por dirigentes, entrenadores, jugadores e hinchas.

El mensaje de la Liga Santafesina

Tras conocerse la noticia, la Liga Santafesina de Fútbol expresó públicamente su pesar mediante un mensaje difundido en sus redes sociales: "Desde la Liga Santafesina expresamos nuestras condolencias a la familia y a las amistades de Hugo Rivero en este día triste por su partida. Enviamos ánimos y el más sentido pésame a la comunidad en especial de Newell’s Old Boys, institución con la cual Cachapé estuvo estrechamente ligado tras haber sido jugador y coordinador de inferiores".

Las muestras de afecto y reconocimiento no tardaron en multiplicarse desde distintos clubes y sectores del fútbol regional, reflejando la enorme dimensión de una figura que supo ganarse el respeto de todos.

Con su partida se va uno de los grandes referentes de la historia liguista, pero queda un legado construido a base de fútbol, pasión y amor por los colores de cada institución que tuvo el privilegio de contar con él.

Rivero Liga Santafesina Newells
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