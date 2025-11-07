Uno Santa Fe | Información General | Paraguay

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista

A Susana Trimarco, mamá de la joven desaparecida, le llegaron imágenes de una mujer en situación de calle en Paraguay. Aseguran que podría tratarse de Marita

7 de noviembre 2025 · 11:42hs
Marita Verón. Surgió una pista en Paraguay sobre su presunta presencia en ese país

google

Marita Verón. Surgió una pista en Paraguay sobre su presunta presencia en ese país

Otro giro en el caso de Marita Verón, quien lleva más de 23 años desaparecida. Su mamá, Susana Trimarco, quien desde hace años encabeza una lucha incansable para encontrar a su hija, recibió información de una mujer en situación de calle en Paraguay. Los vecinos de la zona aseguran que es argentina y que podría tratarse de Verón.

Susana Trimarco, mamá de Marita Verón.
Susana Trimarco, mamá de Marita Verón.
Susana Trimarco, mamá de Marita Verón.

Fue Trimarco, mamá de la joven, quien reveló estos datos frente a los medios de comunicación: “Me dijeron que Marita está viva en Paraguay. No puedo dejar pasar esto, tengo que averiguarlo. No me quiero ilusionar pero no puedo mirar para otro lado”, sostuvo en una entrevista con El Avispero, programa que se emite en la televisión tucumana.

Susana Trimarco detalló que la llamada con una nueva pista sobre el supuesto paradero de su hija ocurrió a las 1.30 de la madrugada del miércoles. “Recibí una noticia de Asunción del Paraguay, de un pueblo, donde apareció una persona que está perdida de la cabeza, que anda comiendo de los basurales y que supuestamente es mi hija”, explicó la creadora de la Fundación María de los Ángeles, organización que lucha contra la trata.

“Me hablaron con respeto, me dieron datos precisos. No sé si será cierto, pero lo tengo que investigar. Sería mi hija”, siguió Trimarco.

La pista en Paraguay

En particular, los datos e imágenes que le llegaron a Trimarco vienen de la ciudad de Capiatá, ubicada a 23 kilómetros de Asunción. Según aseguran los habitantes de dicha localidad, la mujer habla muy bien español y nada de guaraní. La mujer en cuestión se hace llamar “Doña Eva” y dice tener 39 años.

Según la información que recibió Trimarco, la mujer, que vive en las calles del barrio San Ramón de Capiatá, tiene un aspecto “avejentado”. Además, los vecinos señalaron que hay un componente de salud mental en su caso.

“No pude dormir. Me mandaron una foto que no la quiero presentar, porque es horrorosa la situación de esa mujer”, expresó la madre de Marita Verón, sobre el estado de la mujer.

“Es como que me clavaron un puñal en el pecho y no puedo dormir pensando que, mientras yo con la fundación ayudé a miles de mujeres, supuestamente, mi hija está como una persona indigente”, agregó la madre.

La pista ya fue entregada a Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, a cargo del fiscal José Agustín Chit.

El caso Marita Verón

Marita Verón tenía 23 años y una hija de tres años cuando el 3 de abril de 2002 desapareció en San Miguel de Tucumán. Había salido de su casa para ir a una consulta médica. Un testigo que declaró en la investigación contó que la joven había sido secuestrada y subida a un auto.

A partir de ese día, Susana Trimarco comenzó la búsqueda de su hija. En el marco de la investigación de la hipótesis del secuestro se pudo conocer la existencia de una red de trata entre las provincias de Tucumán y La Rioja.

En 2012 comenzó el juicio con 13 imputados por el secuestro de la joven. Entre los acusados estuvieron Irma Lidia Medina, dueña de prostíbulos de La Rioja; los hermanos María Jesús y Víctor Ribero, que eran cercanos a Chancha Ale; y Fernando y Gonzalo José Gómez; Daniela Natalia Milhein, Andrés González, Carlos Alberto Luna, Domingo Pascual Andrada, María Azucena Márquez; Humberto Derobertis, Mariana Bustos y Cynthia Gaitán.

Finalmente, el juicio terminó con la absolución de todos los acusados. Pero, a finales de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán revocó el falló y ordenó penas para 10 de los 13 imputados inicialmente. Es que los hermanos Rivero e Irma Medina habían fallecido. Las condenas fueron de entre 10 a 22 años de prisión.

En tanto, los hermanos Rubén "La Chancha" Ale y Ángel "Mono" Ale, que estuvieron sospechados desde un principio pero nunca fueron formalmente implicados en la causa, sí fueron detenidos por otra casa que investigaba lavado de activos. En ese marco "La Chancha" estaba con libertad condicional cuando murió en junio de 2022.

Paraguay Marita Verón desaparecida Susana Trimarco mujer
Noticias relacionadas
Cuáles son los límites de las transferencias que permite Arca

Arca: cuál es el monto límite para realizar transferencias en noviembre

por que no hay diarios de papel hoy, viernes 7 de noviembre, en argentina

Por qué no hay diarios de papel hoy, viernes 7 de noviembre, en Argentina

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

La Justicia decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (Arsa)

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Lo último

Por el Oficial A2 hubo festejos de Colón, República, CUST B y Regatas Coronda

Por el Oficial A2 hubo festejos de Colón, República, CUST B y Regatas Coronda

La defensa de Trigatti ya prepara el recurso de inconstitucionalidad: Será la Corte la que deba resolver

La defensa de Trigatti ya prepara el recurso de inconstitucionalidad: "Será la Corte la que deba resolver"

Sanjustino eliminó a Unión A y armó las semifinales del Oficial Prefederal

Sanjustino eliminó a Unión A y armó las semifinales del Oficial Prefederal

Último Momento
Por el Oficial A2 hubo festejos de Colón, República, CUST B y Regatas Coronda

Por el Oficial A2 hubo festejos de Colón, República, CUST B y Regatas Coronda

La defensa de Trigatti ya prepara el recurso de inconstitucionalidad: Será la Corte la que deba resolver

La defensa de Trigatti ya prepara el recurso de inconstitucionalidad: "Será la Corte la que deba resolver"

Sanjustino eliminó a Unión A y armó las semifinales del Oficial Prefederal

Sanjustino eliminó a Unión A y armó las semifinales del Oficial Prefederal

Unión a La Banda para buscar la recuperación en la Liga Nacional ante Olímpico

Unión a La Banda para buscar la recuperación en la Liga Nacional ante Olímpico

Abuso en el jardín Ceferino Namuncurá: las razones de la sentencia al docente santafesino

Abuso en el jardín Ceferino Namuncurá: las razones de la sentencia al docente santafesino

Ovación
Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular en 2026

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular en 2026

Colapinto: Va a ser un año mejor, el auto es mucho más prometedor

Colapinto: "Va a ser un año mejor, el auto es mucho más prometedor"

Franco Colapinto terminó 16° en las prácticas libres del GP de Interlagos

Franco Colapinto terminó 16° en las prácticas libres del GP de Interlagos

Unión a La Banda para buscar la recuperación en la Liga Nacional ante Olímpico

Unión a La Banda para buscar la recuperación en la Liga Nacional ante Olímpico

Sanjustino eliminó a Unión A y armó las semifinales del Oficial Prefederal

Sanjustino eliminó a Unión A y armó las semifinales del Oficial Prefederal

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos