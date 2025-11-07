Arca: cuál es el monto límite para realizar transferencias en noviembre

Superado ese monto, Arca vigila las transferencias y pagos, tanto bancarias como de billeteras virtuales.

Cuáles son los límites de las transferencias que permite Arca

En los últimos tiempos, las billeteras virtuales y las transferencias para realizar pagos ganaron cada vez más terreno, en detrimento al dinero en efectivo. En ese sentido, es importante conocer cuáles son los límites que impone la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) a este tipo de transacciones.

Con el comienzo del mes de noviembre, se incrementa el movimiento de transferencias tanto en bancos como en billeteras virtuales. Y como cada mes, Arca aplica topes actualizados que establecen a partir de qué montos comienzan a ser supervisadas transferencias bancarias pero también de billeteras virtuales, como Mercado Pago, Ualá o Naranja X, entre otros.

Cuando los fondos provienen de una fuente comprobable –como la venta de un vehículo o una propiedad–, no deberían presentarse mayores inconvenientes. Si los bancos pueden aplican retenciones preventivas hasta verificar la operación, basta con presentar la documentación que acredite el origen del dinero para destrabar la acreditación.

Por otro lado, si se trata de transferencias de alto monto sin justificación clara Arca puede observar la operación y requerir pruebas sobre el origen de los fondos para descartar movimientos irregulares, especialmente si se trata de cantidades significativas.

Los montos límites para transferencias, compras y pagos

Superado los siguientes montos, que aplican tanto a personas físicas como jurídicas, Arca puede activar alertas y dar lugar a controles más exhaustivos.

Los límites en vigencia son los siguientes: