Por qué no hay diarios de papel hoy, viernes 7 de noviembre, en Argentina

Hoy se celebra el Día del Canillita. Por ser su jornada no laborable, no habrá distribución de diarios ni revistas impresas en todo el país

Este viernes, 7 de noviembre , no hay venta de diarios ni revistas en los kioscos de toda la Argentina . El motivo es la celebración del Día del Canillita. Como ocurre todos los años en esta fecha, se trata de un día no laborable para todos los trabajadores del gremio de vendedores y distribuidores de diarios.

La pausa en la distribución busca reconocer la labor de quienes históricamente han conectado a la prensa con los lectores.

Por qué el Día del Canillita se celebra el 7 de noviembre

La fecha fue elegida en conmemoración del nacimiento de Florencio Sánchez, un influyente dramaturgo y periodista uruguayo.

Sánchez fue quien popularizó el término "canillita" en Argentina a comienzos del siglo XX, gracias a su exitosa obra teatral "Canillita", estrenada en 1902. La obra relataba la vida de un niño humilde que vendía diarios en la calle para ayudar a su familia.

La celebración fue oficializada en 1947 por el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de la Ciudad de Buenos Aires (Sivendia), que estableció que ese día los trabajadores del gremio no prestarían servicios.

Aunque los diarios impresos no llegaron a los kioscos, los portales digitales de los principales medios continúan actualizándose con normalidad.

Canillita

La palabra canillita es un lunfardismo que es parte del idioma habitual de Argentina, Uruguay y Chile, inicialmente denominaba a los menores que vendían periódicos callejeramente, luego a cualquier vendedor callejero de periódicos cualquiera fuera su edad y se ha trasladado el término "canillita" a los vendedores de periódicos y revistas etc., fijos en puestos o "kioscos" de ventas de diarios y revistas.