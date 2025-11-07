Se juega la segunda fecha del Campeonato Argentino Juvenil

Tras un primer día a puro rugby el último sábado a lo largo de todo el país, los seleccionados provinciales disputarán la segunda fecha este sábado 8 de noviembre. Esta será la última jornada previo al Concentrado que se disputará del 16 al 23 de noviembre en San Juan Rugby Club, en donde se llevará a cabo la tercera fecha, semifinales y finales.

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby se medirá frente a su par de la Unión de Rugby del Alto Valle, a partir de las 12, en las instalaciones que Santa Fe Rugby posee en Sauce Viejo, y con el arbitraje de Francisco Nanclares de la Unión de Rugby de Cuyo quien contará con la colaboración de los santafesinos Facundo Puntillo y Bruno Martino.

Es importante señalar que en la primera fecha, el combinado de la USR conducido por Gregorio Favre, consiguió derrotar en calidad de visitantes a Los Doguitos de la Unión Cordobesa de Rugby por 47 a 31 en cancha del Córdoba Athletic en barrio Jardín Espinoza.

En la tercera fecha el seleccionado santafesino jugará el domingo 18 de noviembre, a partir de las 17, en las instalaciones que San Juan Rugby Club posee en barrio Santa Lucía, por la tercera fecha, la primera del formato concentrado. En la primera fecha, Buenos Aires superó a Alto Valle por 42 a 0. Además, Rosario venció a Salta 45 a 22, y Tucumán derrotó a Cuyo por 41 a 31. Las posiciones se encuentran de la siguiente forma: Zona 1: Buenos Aires y Santa Fe 5; Córdoba 1, Alto Valle 0. Zona 2: Rosario y Tucumán 5, Cuyo 1 y Salta 0.

Campeonato Argentino Juvenil (Segunda fecha)

-Zona Campeonato

Buenos Aires v Cordobesa

(7/11 a las 19: Referee: Juan Vega – Rosario)

Rosario v Tucumán

(15 Referee: Leandro Peker – Misiones)

Santafesina v Alto Valle

(12 Referee: Francisco Nanclares – Cuyo)

Cuyo v Salta

(14:30 Referee: Ezequiel Cid – Austral)

Zona Ascenso

Entre Ríos vs. San Juan

(16, Valentín Ferrero - Córdoba)

Chile vs. Mar del Plata (15.30)

Nordeste vs. Oeste (16)

Santiagueña vs. Uruguay (16)