La próxima semana repararán la columna dañada en el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé

La Provincia confirmó que el daño hallado en una de las estructuras es superficial y no será necesario demolerla. Los trabajos comenzarán en los próximos días con una intervención específica para reforzar el pilote afectado.

La obra del Puente Carreteronuevo puente que unirá Santa Fe y Santo Tomé ingresará la próxima semana en una etapa clave.

La obra del Puente Carretero nuevo puente que unirá Santa Fe y Santo Tomé ingresará la próxima semana en una etapa clave: comenzarán los trabajos de reparación de la columna donde días atrás se detectó una falla durante los controles técnicos. Desde la Dirección Provincial de Vialidad confirmaron a UNO Santa Fe que aún resta determinar el día en que llevarán adelante los trabajos sobre el pilote dañado, ya que aún continúan delineando cómo será la intervención.

Tras las inspecciones realizadas sobre la estructura ubicada en la denominada pila 4 , cerca de la cabecera santotomesina, los especialistas determinaron que el daño es superficial y que podrá corregirse sin necesidad de demoler la columna ni modificar el proyecto original.

Según informaron desde la entidad, la intervención se pondrá en marcha una vez que llegue la camisa de hierro que será colocada alrededor del pilote afectado para reforzar la estructura. Mientras tanto, ya se instaló una plataforma tipo balsa que permitirá el acceso de los operarios al sector donde se realizarán las tareas.

nuevo puente

Una reparación puntual

El inconveniente fue detectado en la unión entre un pilote y una de las columnas del puente. De acuerdo con los análisis técnicos, el problema se habría originado durante el proceso de hormigonado, cuando una compactación insuficiente generó pequeñas cavidades internas conocidas como "nidos de abeja".

Con el paso del tiempo y la exposición al agua, comenzaron a observarse desprendimientos superficiales en la zona afectada, lo que motivó una inspección más profunda.

Los estudios posteriores descartaron daños estructurales de gravedad y permitieron confirmar que los pilotes —la base fundamental del puente— se encuentran en perfecto estado.

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La obra sigue avanzando

Desde el Gobierno provincial llevaron tranquilidad respecto al avance del proyecto y remarcaron que la reparación prevista para la próxima semana no alterará el cronograma general de ejecución.

Actualmente, el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé presenta un 42% de avance general, mientras que la infraestructura principal ya alcanza cerca del 95% de ejecución.

Hasta el momento fueron construidos 131 de los 136 pilotes previstos, además de 130 columnas, 40 cabezales y pilas, y ya se fabricaron 95 vigas, de las cuales 84 fueron montadas.