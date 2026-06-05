Macri desembarcó en Santa Fe: recorrió las obras de los Juegos Sudamericanos y brindó un fuerte respaldo al gobierno de Pullaro

El expresidente recorrió junto al gobernador las obras del Estadio Multipropósito del CARD. Elogió la inversión en infraestructura, defendió las reformas impulsadas en Santa Fe y ratificó su apoyo a los cambios que impulsa el Gobierno nacional.

El expresidente Mauricio Macri arribó a la ciudad de Santa Fe y junto al gobernador Maximiliano Pullaro, autoridades provinciales y locales, recorren este viernes las obras del Estadio Multipropósito.

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri , arribó este viernes a la ciudad de Santa Fe y junto al gobernador Maximiliano Pullaro recorrieron las obras del Estadio Multipropósito que se construye en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), una de las infraestructuras más importantes proyectadas para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 .

Durante la visita, de la que también participó la diputada nacional Gisela Scaglia , las autoridades destacaron el avance de la obra y la inversión que realiza la provincia para albergar el mayor evento deportivo internacional de su historia.

En ese marco, Macri elogió la gestión provincial y respaldó políticamente a Pullaro. “Mi desafío es acompañar, junto a Gisela Scaglia, la renovación. Creo que sería muy bueno para la provincia que, ya que tuvo una reforma inteligente para permitir una reelección, pueda llevarla adelante”, afirmó.

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Una inversión histórica para los Juegos Suramericanos

Pullaro y Scaglia remarcaron que la Provincia destina más de 90 millones de dólares a obras vinculadas a los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

La inversión incluye infraestructura deportiva, mejoras urbanas y obras de conectividad que buscan optimizar la accesibilidad, fortalecer la seguridad vial y dejar un legado permanente para las ciudades anfitrionas.

Las autoridades recordaron que el certamen reunirá a más de 4.000 deportistas de 15 países, aunque subrayaron que el objetivo principal es que las obras continúen prestando servicios a la comunidad una vez finalizado el evento.

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“La provincia está invirtiendo, no gastando”

Durante la recorrida, Macri destacó el desarrollo de infraestructura que impulsa la gestión santafesina. “Por lo que he visto, con récord de obras, la provincia que es líder en exportaciones y con mejor infraestructura, los santafesinos van a hacer muchas más cosas”, sostuvo.

Además, valoró las inversiones en rutas, conectividad y obras hídricas. “Las cosas suceden cuando la gente se puede comunicar con una ruta, con una autopista, sacando el agua de donde sobra y llevándola donde falta”, señaló.

En ese sentido, destacó que Santa Fe aprovecha sus recursos para potenciar el desarrollo. “Creo que el gobernador está aprovechando este momento que la provincia tiene recursos e invirtiéndolos, no gastándolos. Es muy diferente invertir y gastar, porque lo que invertís te genera un futuro”, afirmó.

MACRI PULLARO EN SANTA FE

Un legado para el deporte santafesino

El nuevo Estadio Multipropósito tendrá capacidad para 3.400 espectadores sentados y fue diseñado para albergar todas las disciplinas olímpicas indoor. Durante los Juegos Suramericanos será sede de competencias de balonmano, voleibol, básquet, futsal y patinaje artístico.

La infraestructura contará con vestuarios, salas de control antidopaje, consultorios médicos, espacios para deportistas, jueces y prensa, además de accesos diferenciados para garantizar una circulación segura durante eventos masivos.

“Estamos en el rumbo correcto”, sostuvo Macri al referirse tanto a la gestión provincial como al proceso de transformación que atraviesa el país. “Hay muchas mejoras posibles en la implementación, pero el rumbo es exactamente el mismo que llevábamos nosotros”, concluyó.

De la actividad también participaron los intendentes de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley; y de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; además del diputado nacional Fernando de Andreis y el secretario provincial de Cooperación, Cristian Cunha.