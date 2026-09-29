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Chery, con sus marcas Karry y Rely, ponen foco en los utilitarios y Pick Ups

La nueva propuesta del conglomerado chino en Argentina apunta a dos de los sectores más tradicionales del mercado: los vehículos comerciales livianos y las camionetas

29 de septiembre 2026 · 10:53hs
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Rely se centra en ocupar un segmento clave: el de los vehículos de trabajo que no comprometan el confort por la funcionalidad.

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Rely se centra en ocupar un segmento clave: el de los vehículos de trabajo que no comprometan el confort por la funcionalidad.

La llegada de la especialización de segmentos de marcas chinas a nuestro país comenzó con los vehículos híbridos y eléctricos, principalmente en el segmento de los automóviles, pero ahora se ha expandido a dos sectores importantes del mercado como las pick ups y los utilitarios. Aquí, Rely y Karry han ingresado con fuerza para ocupar un lugar en la cuota de mercado.

De estas dos, la primera en llegar fue Rely, automotriz china reconocida a nivel global por la durabilidad y el bajo costo operativo de sus productos. En Argentina, la estrategia de Rely se centra en ocupar un segmento clave: el de los vehículos de trabajo que no comprometan el confort por la funcionalidad. La marca busca posicionarse como el aliado estratégico del trabajador argentino.

El modelo insignia que encabeza este desembarco es la Rely R8, una pickup mediana con buena capacidad de carga y generosas dimensiones, con barandas rebatibles en tres lados, facilitando la carga y descarga con autoelevadores. Llega en cuatro niveles de equipamiento: Confort manual y automática, y Luxury también con las dos versiones de caja..

Rely se centra en ocupar un segmento clave: el de los vehículos de trabajo que no comprometan el confort por la funcionalidad.

Rely se centra en ocupar un segmento clave: el de los vehículos de trabajo que no comprometan el confort por la funcionalidad.

La Rely R8 está diseñada bajo el concepto de “oficina de carga móvil”. Es una herramienta ideal para repartos urbanos, servicios técnicos y transporte de materiales, al combinar agilidad para moverse en el tránsito citadino con una estructura reforzada para el trabajo pesado.

A diferencia de otros utilitarios básicos, la R8 incluye un equipamiento de confort de serie muy completo, con aire acondicionado, dirección asistida, cierre centralizado, pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, sensores de estacionamiento traseros, cámara de retroceso y un sistema de audio con conectividad USB y Bluetooth, asegurando que las largas jornadas laborales sean más llevaderas.

En materia de seguridad, cumple con todas las normativas locales vigentes, incorporando frenos a discos con ABS y distribución electrónica de frenado (EBD), siete airbags y barras de protección lateral en la cabina. A esto suma una serie de Asistencias a la Conducción (ADAS) de última generación.

La R8 viene con un motor turbodiésel de cuatro cilindros y 2.3 litros, que entrega 161 CV a 3.500 rpm y 420 Nm de par entre 1.500 y 2.500 rpm, con opciones de caja manual de seis marchas o automática de ocho velocidades. Para ambos casos, la tracción es 4x4.

Finalmente, la garantía es de 5 años o 200.000 kilómetros.

En el caso de Karry, la apuesta está centrada en los denominados “minitrucks”: vehículos compactos pensados para reparto urbano, distribución de mercadería y servicios de logística en la etapa final de la entrega de los productos.

Karry, la apuesta está centrada en los denominados “minitrucks”: vehículos compactos pensados para reparto urbano

Karry, la apuesta está centrada en los denominados “minitrucks”: vehículos compactos pensados para reparto urbano

Karry, la apuesta está centrada en los denominados “minitrucks”: vehículos compactos pensados para reparto urbano

Karry, la apuesta está centrada en los denominados “minitrucks”: vehículos compactos pensados para reparto urbano

Karry, la apuesta está centrada en los denominados “minitrucks”: vehículos compactos pensados para reparto urbano

Karry, la apuesta está centrada en los denominados “minitrucks”: vehículos compactos pensados para reparto urbano

La gama inicial de la marca en la Argentina está integrada por dos modelos equipados con un motor naftero de 1.6 litros, que entrega 120 caballos de fuerza y 158 Nm de torque, asociado a una caja manual de cinco velocidades.

El Karry KQ51, de cabina simple, está orientado al transporte de carga y cuesta 23.500 dólares. Puede llevar hasta 1.500 kilos y dispone de una caja de 3,20 metros de largo con laterales rebatibles, una configuración pensada para facilitar las tareas de carga y descarga en recorridos urbanos.

Por su parte, el Karry KQ52 incorpora doble cabina para cinco ocupantes, manteniendo una caja de 2,60 metros y una capacidad útil de 1.250 kilos. Su precio es de 22.000 dólares.

En materia de equipamiento, ambos incorporan dirección asistida eléctrica, frenos con ABS y EBD, aire acondicionado

utilitarios pick up chinas
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