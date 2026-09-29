Uno Santa Fe | Ovación | Alonso

Alonso y Stroll continuarán en Aston Martin y ya quedan pocas butacas libres para 2027

La escudería británica confirmó que Fernando Alonso y Lance Stroll seguirán como compañeros la próxima temporada de Fórmula 1.

29 de septiembre 2026 · 11:33hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Alonso y Stroll continuarán en Aston Martin y ya quedan pocas butacas libres para 2027

Fernando Alonso y Lance Stroll continuarán en Aston Martin durante la temporada 2027 de Fórmula 1, según anunció oficialmente la escudería británica. De esta manera, los dos pilotos afrontarán su quinto año consecutivo como compañeros de equipo.

La confirmación se produjo en medio de la definición de las alineaciones para la próxima temporada y deja a Aston Martin con su pareja de pilotos asegurada para el nuevo campeonato.

Colapinto también tiene su lugar confirmado

Entre las escuderías que ya definieron sus alineaciones aparece Alpine, que mantendrá al argentino Franco Colapinto junto al francés Pierre Gasly durante 2027.

Además, ya están confirmadas las duplas de Red Bull, con Max Verstappen e Isack Hadjar; McLaren, con Lando Norris y Oscar Piastri; Ferrari, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton; y Mercedes, con George Russell y Kimi Antonelli.

También tienen sus dos pilotos definidos Williams, con Alex Albon y Carlos Sainz; Audi, con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto; y Cadillac, que contará con Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Con la confirmación de Alonso y Stroll en Aston Martin, solamente quedan dos equipos por oficializar sus alineaciones completas para 2027: Haas y Racing Bulls. Por lo tanto, son cuatro las butacas que todavía esperan confirmación oficial para completar la grilla de la próxima temporada.

Alonso Aston Martin Fórmula 1
Noticias relacionadas
colapinto cambia de pagina y se prepara para su estreno en sepang

Colapinto cambia de página y se prepara para su estreno en Sepang

trungelliti quedo a un paso del cuadro principal del atp 500 de pekin

Trungelliti quedó a un paso del cuadro principal del ATP 500 de Pekín

los pumas ya tienen fechas y sedes para enfrentar a australia en 2027

Los Pumas ya tienen fechas y sedes para enfrentar a Australia en 2027

boca volvio al trabajo y define su plan para recibir a union

Boca volvió al trabajo y define su plan para recibir a Unión

Lo último

Lautaro Midón siguió de festejo: debutó con triunfo en Curitiba tras conquistar el oro en Santa Fe

Lautaro Midón siguió de festejo: debutó con triunfo en Curitiba tras conquistar el oro en Santa Fe

Vojvoda habló tras su salida de Racing: Estaba firme, pero entendía la situación

Vojvoda habló tras su salida de Racing: "Estaba firme, pero entendía la situación"

Qué cambios implementaría Madelón en Unión para visitar a Boca

Qué cambios implementaría Madelón en Unión para visitar a Boca

Último Momento
Lautaro Midón siguió de festejo: debutó con triunfo en Curitiba tras conquistar el oro en Santa Fe

Lautaro Midón siguió de festejo: debutó con triunfo en Curitiba tras conquistar el oro en Santa Fe

Vojvoda habló tras su salida de Racing: Estaba firme, pero entendía la situación

Vojvoda habló tras su salida de Racing: "Estaba firme, pero entendía la situación"

Qué cambios implementaría Madelón en Unión para visitar a Boca

Qué cambios implementaría Madelón en Unión para visitar a Boca

Colapinto cambia de página y se prepara para su estreno en Sepang

Colapinto cambia de página y se prepara para su estreno en Sepang

Los tres cambios que analiza Delfino para Colón ante Estudiantes

Los tres cambios que analiza Delfino para Colón ante Estudiantes

Ovación
Grelak: Jugar con un equipo con la jerarquía de Colón siempre motiva

Grelak: "Jugar con un equipo con la jerarquía de Colón siempre motiva"

La era post Messi: cómo formará la Selección Argentina ante Bolivia

La era post Messi: cómo formará la Selección Argentina ante Bolivia

Los Pumas ya tienen fechas y sedes para enfrentar a Australia en 2027

Los Pumas ya tienen fechas y sedes para enfrentar a Australia en 2027

Colapinto cambia de página y se prepara para su estreno en Sepang

Colapinto cambia de página y se prepara para su estreno en Sepang

Brasil hizo valer su poderío ofensivo y goleó a Australia en un amistoso internacional

Brasil hizo valer su poderío ofensivo y goleó a Australia en un amistoso internacional

Policiales
Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Otro hecho de caza ilegal en Santa Fe, esta vez en zona de islas de Santa Rosa de Calchines: cayeron dos cazadores correntinos

Otro hecho de caza ilegal en Santa Fe, esta vez en zona de islas de Santa Rosa de Calchines: cayeron dos cazadores correntinos

Monte Vera: cayó preso por lesiones y amenazas contra su mujer e incautaron armas

Monte Vera: cayó preso por lesiones y amenazas contra su mujer e incautaron armas

Escenario
Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia