Alonso y Stroll continuarán en Aston Martin y ya quedan pocas butacas libres para 2027

La escudería británica confirmó que Fernando Alonso y Lance Stroll seguirán como compañeros la próxima temporada de Fórmula 1.

Fernando Alonso y Lance Stroll continuarán en Aston Martin durante la temporada 2027 de Fórmula 1, según anunció oficialmente la escudería británica. De esta manera, los dos pilotos afrontarán su quinto año consecutivo como compañeros de equipo.

La confirmación se produjo en medio de la definición de las alineaciones para la próxima temporada y deja a Aston Martin con su pareja de pilotos asegurada para el nuevo campeonato.

Colapinto también tiene su lugar confirmado

Entre las escuderías que ya definieron sus alineaciones aparece Alpine, que mantendrá al argentino Franco Colapinto junto al francés Pierre Gasly durante 2027.

Además, ya están confirmadas las duplas de Red Bull, con Max Verstappen e Isack Hadjar; McLaren, con Lando Norris y Oscar Piastri; Ferrari, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton; y Mercedes, con George Russell y Kimi Antonelli.

También tienen sus dos pilotos definidos Williams, con Alex Albon y Carlos Sainz; Audi, con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto; y Cadillac, que contará con Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Con la confirmación de Alonso y Stroll en Aston Martin, solamente quedan dos equipos por oficializar sus alineaciones completas para 2027: Haas y Racing Bulls. Por lo tanto, son cuatro las butacas que todavía esperan confirmación oficial para completar la grilla de la próxima temporada.