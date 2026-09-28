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Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo es el estado de salud de la diva

La conductora, de 99 años, permanece internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumopatía

28 de septiembre 2026 · 17:25hs
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Mirtha Legrand fue internada por un cuadro de neumopatía

Mirtha Legrand fue internada por un cuadro de neumopatía

Mirtha Legrand evoluciona favorablemente mientras permanece internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía. La institución médica difundió este lunes un nuevo parte y confirmó que la conductora finalizó el tratamiento antibiótico.

“La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico. Se encuentra acompañada de su familia, y agradece el cariño y respeto dispensado”, informó el sanatorio.

El comunicado lleva la firma del director médico de la institución, Enrique Echagüe, quien además indicó que, si no se producen cambios en su estado de salud, el próximo parte llegará el miércoles.

El parte médico difundido por el Sanatorio Mater Dei

El parte médico difundido por el Sanatorio Mater Dei

La internación de Mirtha

Mirtha Legrand permanece internada desde el viernes 18 de septiembre, cuando ingresó al Mater Dei para realizarse nuevos estudios y continuar bajo supervisión médica por un cuadro compatible con neumopatía.

Esta internación ocurrió pocos días después de que recibiera el alta de una primera hospitalización por una afección respiratoria.

El viernes 25, el sanatorio había informado que la conductora se encontraba "muy bien de su cuadro respiratorio" y que había incrementado su actividad física junto al equipo de kinesiología.

En aquel parte, la institución también había señalado que Legrand continuaría internada hasta completar su recuperación y retomar sus actividades habituales.

LEER MÁS: Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: su evolución es favorable y seguirá internada

Juana Viale contó cómo sigue Mirtha Legrand

Este sábado, al comenzar una nueva emisión de "La noche de Mirtha", Juana habló sobre el estado de salud de la conductora y le envió un mensaje frente a las cámaras: "La abuela, que está mejorando muy bien, así que le mando un beso muy grande porque no se lo pierde. Me ve, me dice las cosas que sí, las cosas que no, todo".

Luego, agregó con humor: "Así que abuelita, me muevo lentamente. ¿Te gusta?".

Viale también precisó que Mirtha seguía el programa desde el Sanatorio Mater Dei: "Un besito muy grande a ella que está ahí desde la clínica viéndonos".

La última emisión de "La noche de Mirtha" con Mirtha Legrand al frente tuvo lugar el 29 de agosto. Desde entonces, Juana Viale asumió la conducción de ambos programas en cada fin de semana mientras su abuela atraviesa el proceso de recuperación.

Mirtha Legrand internación evolución sanatorio
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