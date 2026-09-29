Los Pumas ya tienen fechas y sedes para enfrentar a Australia en 2027

Los Pumas abrirán su participación en el Rugby Championship 2027 con dos partidos frente a los Wallabies. El primer duelo será en Sydney y una semana después se enfrentarán en Townsville.

Los Pumas ya conocen cuándo y dónde comenzarán su camino en el Rugby Championship 2027. El seleccionado argentino enfrentará a Australia en dos oportunidades, primero el sábado 10 de julio en el Allianz Stadium de Sydney y luego el sábado 17 de julio en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville .

La serie tendrá un significado especial porque marcará el regreso del Rugby Championship a su formato tradicional , después de la ausencia del certamen durante 2026. Además, los encuentros se disputarán en un año particularmente importante para el rugby internacional, ya que Australia será sede del Mundial 2027 .

Los Pumas volverán a jugar en Australia

La visita a territorio australiano representará una nueva oportunidad para el seleccionado argentino de medirse como visitante ante los Wallabies. Los Pumas ya estuvieron en Australia durante 2025, cuando realizaron una gira que, según informó Rugby Australia, alcanzó registros destacados de asistencia.

Los dos partidos del Rugby Championship 2027 también tendrán como antecedente la visita que Australia realizará a la Argentina durante la presente temporada, en el marco de la preparación de ambos seleccionados para la próxima Copa del Mundo.

De esta manera, argentinos y australianos tendrán varios cruces en el calendario antes del Mundial, lo que le dará continuidad a una rivalidad que volverá a tener protagonismo en la máxima competencia internacional.

El calendario confirmado para Los Pumas

- Sábado 10 de julio de 2027: Australia vs. Argentina, Allianz Stadium de Sydney.

- Sábado 17 de julio de 2027: Australia vs. Argentina, Queensland Country Bank Stadium de Townsville.

Con estos dos encuentros, Los Pumas ya tienen definido el comienzo de su participación en el Rugby Championship 2027, una competencia que volverá a reunir a Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica en su formato habitual.