Colón ya tiene día y hora para visitar a Mitre en Santiago del Estero

Mientras prepara el partido del sábado ante Estudiantes (BA), Colón ya conoce cuándo visitará a MItre, por la fecha 33 de la Zona A de la Primera Nacional.

La cabeza de Colón está puesta en Estudiantes de Buenos Aires, rival al que recibirá este sábado desde las 15 en el Brigadier López, por la fecha 32 de la Zona A.

El equipo de Iván Delfino viene de empatar 0-0 ante All Boys en Floresta y necesita volver a sumar de a tres para sostenerse en los puestos de privilegio y, además, intentar mejorar su ubicación de cara al Reducido.

Mientras prepara ese compromiso, el Sabalero ya tiene definido el siguiente paso de su calendario. Por la fecha 33, visitará a Mitre de Santiago del Estero el domingo 11 de octubre, a partir de las 17.

Un nuevo desafío fuera de Santa Fe para Colón

El encuentro ante Mitre se disputará en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione, escenario donde Colón afrontará una nueva presentación como visitante en el tramo decisivo de la fase regular.

José Busiemi / UNO Santa Fe

El partido tendrá especial importancia dentro de la carrera del Sabalero, ya que después de ese compromiso todavía quedarán tres fechas para cerrar la fase regular: Almirante Brown, Ciudad de Bolívar y Defensores de Belgrano.

Colón actualmente suma 49 puntos y ocupa el quinto lugar, por lo que cada unidad será determinante en una tabla donde varios equipos todavía pelean por mejorar su posición y llegar al Reducido con mejores condiciones.

El calendario que le queda al Sabalero

El recorrido de Colón en las últimas cinco fechas quedó establecido de la siguiente manera:

* Fecha 32: Colón vs. Estudiantes de Buenos Aires — sábado, 15.00.

* Fecha 33: Mitre (Santiago del Estero) vs. Colón — domingo 11 de octubre, 17.00.

* Fecha 34: Colón vs. Almirante Brown.

* Fecha 35: Ciudad de Bolívar vs. Colón.

* Fecha 36: Colón vs. Defensores de Belgrano.

Por ahora, Estudiantes ocupa toda la atención del plantel de Delfino. Pero el calendario ya empieza a tomar forma y Colón sabe cuándo tendrá que afrontar su próximo viaje.

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El objetivo será llegar a Santiago del Estero con la mayor cantidad de puntos posible y, fundamentalmente, mantenerse en la pelea por los puestos de arriba de la Zona A.