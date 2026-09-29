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Franco Demarchi vino a Santa Fe a comprar una moto y terminó asesinado: hoy se conoce la sentencia por el crimen

Este martes comenzará el juicio abreviado por el homicidio de Franco Demarchi, ocurrido el 21 de julio de 2023 en barrio Roma, quien vino desde Sancti Spiritu con un amigo a comprar una Honda Tornado

29 de septiembre 2026 · 11:28hs
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Franco Demarchi vino a Santa Fe a comprar una moto y terminó asesinado: hoy se conoce la sentencia por el crimen

Este martes, desde las 13 horas, comenzará en el anexo de los Tribunales de la ciudad de Santa Fe el juicio abreviado por el homicidio de Franco Demarchi, ocurrido el 21 de julio de 2023 en barrio Roma.

El acuerdo contempla una pena de 29 años de prisión para Daniel Rubén Lescano y de 28 años para Walter Ariel Carmona, ambos acusados por el crimen del joven de 28 años.

• LEER MÁS: Detuvieron al presunto homicida de Franco Demarchi, el joven asesinado al intentar comprar una moto en B° Roma

El tribunal estará integrado por los jueces María Celeste Minniti, Pablo Ruiz Staiger y Sergio Carraro. La acusación estará a cargo del fiscal Carlos Lacuadra, de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Por su parte, la defensa de los imputados estará representada por Magalí Mazza y Gustavo Durando, integrantes del Ministerio Público de la Defensa.

El crimen de Franco Demarchi

Franco Demarchi tenía 28 años y había viajado desde Sancti Spiritu hasta la ciudad de Santa Fe junto a un amigo con el objetivo de comprar una Honda Tornado 250 cc que había sido publicada en redes sociales.

El encuentro para concretar la operación había sido pactado en inmediaciones de Hipólito Yrigoyen y Lamadrid, en barrio Roma.

Demarchi llevaba consigo 1.200.000 pesos, dinero que estaba destinado a la compra de la motocicleta. Sin embargo, cuando los jóvenes llegaron al lugar acordado, fueron sorprendidos por tres hombres armados.

En medio del intento de escapar, Demarchi recibió un disparo en la cabeza. El joven murió como consecuencia de la herida de arma de fuego.

Ahora, a más de tres años del crimen, se llevará adelante el juicio abreviado, en el que se analizará el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y las defensas y las penas propuestas para Lescano y Carmona.

Franco Demarchi juicios abreviados
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