Trungelliti quedó a un paso del cuadro principal del ATP 500 de Pekín

El tenista santiagueño perdió ante el eslovaco Alex Molcan por 6-4 y 7-5 y quedó eliminado en la segunda ronda de la clasificación del torneo chino.

Marco Trungelliti quedó eliminado en la segunda ronda de la clasificación del ATP 500 de Pekín. El argentino cayó ante el eslovaco Alex Molcan, 96º del ranking mundial, por 6-4 y 7-5, en un partido que se extendió durante una hora y 41 minutos.

El santiagueño, actualmente ubicado en el puesto 88 del ranking ATP , había comenzado su participación con una trabajada victoria frente al español Martín Landaluce, cuarto preclasificado de la qualy. En ese encuentro se impuso por 6-1, 6-7 (9-11) y 7-6 (7-2), después de dos horas y 40 minutos de juego.

Pekín sigue siendo una cuenta pendiente para Trungelliti

Con la derrota ante Molcan, Trungelliti quedó sin posibilidades de ingresar al cuadro principal del torneo chino, una instancia que todavía no pudo disputar a lo largo de su carrera.

El argentino había llegado a Pekín después de una buena semana en el Challenger de Szczecin, donde alcanzó las semifinales sobre polvo de ladrillo. Sin embargo, el cambio de superficie volvió a plantearle un desafío.

En lo que va de la temporada, Trungelliti acumula ahora siete triunfos y siete derrotas sobre canchas duras. La eliminación en Pekín le impidió cerrar la clasificación y sumar una nueva presencia en el cuadro principal de un torneo ATP 500.

Pese a la caída, el santiagueño continúa su camino en una temporada en la que busca sostenerse dentro de los 100 mejores del mundo y sumar nuevas oportunidades en el circuito ATP.