Uno Santa Fe | Información General | plantas

Plantas esenciales: todo sobre el espatifilo (spathiphyllum), el elegante "Lirio de la Paz"

Hay una planta apreciada y recomendada por su estética, virtudes y pocas exigencias en el cuidado, el "lirio de la paz"

16 de octubre 2025 · 10:35hs
El lirio de la paz

José Busiemi

El lirio de la paz, una de las plantas que alegran y purifican el aire 

El espatifilo (epathiphyllum ), también popularmente conocido como "lirio de la paz" o "cuna de Moisés", es una de las plantas de interior más apreciadas y recomendadas, y no es casualidad. Esta joya tropical ha conquistado hogares y oficinas gracias a su deslumbrante estética, sus modestas exigencias de cuidado y sus notables cualidades purificadoras.

plantas lirio de la paz interior hogares y oficinas

Estética y simbolismo: serenidad en el interior

Originario de las selvas tropicales de América Central y del Sur, el espatifilo destaca por su porte elegante. Posee un exuberante follaje verde brillante, de hojas grandes y lanceoladas, que crecen directamente desde la base. Pero su verdadero encanto reside en su flor: una peculiar espata (una hoja modificada) de un blanco puro e inmaculado que envuelve una espádice de color amarillento. Esta "flor" blanca, que irradia tranquilidad, es la que le ha válido el apodo de Lirio de la Paz. Es una planta que encaja perfectamente en cualquier estilo decorativo, aportando una dosis de frescura y serenidad. Además, en el lenguaje de las flores, simboliza la pureza, la prosperidad y la paz.

Un purificador de aire certificado

Más allá de su belleza, el espatifilo es funcional. Es famosa por ser una de las plantas más eficaces para purificar el aire en interiores, eliminando compuestos orgánicos volátiles comunes. Sus propiedades fueron incluso validadas por estudios de la Nasa, lo que la convierte en una opción excepcional para mejorar la calidad ambiental del hogar o lugar de trabajo.

Cuidados esenciales: es una de las plantas ideales para principiantes

Si sos nuevo en el mundo de las plantas, el espatifilo es un excelente punto de partida. Es resistente y muy comunicativo:

Luz: Prefiere la luz indirecta brillante, aunque tolera bien zonas de semisombra. El sol directo quema sus hojas fácilmente. Si no florece, moverlo a un sitio con más claridad.

Riego: Este es el punto clave. Requiere un sustrato que se mantenga ligeramente húmedo de forma constante. No le gusta el encharcamiento (que puede pudrir las raíces), pero tampoco tolerará que la tierra se seque por completo. La mejor señal de que necesita agua es cuando sus hojas comienzan a caer y se ven lacias; regarlo y se recuperarán de forma espectacular.

Humedad y temperatura: Dado su origen tropical, adora los ambientes húmedos. Es recomendable pulverizar sus hojas con regularidad, sobre todo en invierno si la calefacción reseca el ambiente. La temperatura ideal oscila entre 18 °C y 25 °C .

En resumen, el espatifilo (Lirio de la Paz) es una elección casi perfecta: ofrece belleza duradera con sus flores blancas y su brillante follaje, purifica el espacio interior y da señales claras sobre sus necesidades de riego. Una planta que realmente transforma el ambiente.

plantas espatifilo hogares y oficinas interior
Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei

Javier Milei incómodo ante preguntas de Eduardo Feinmann sobre Espert y la situación económica del país

Horóscopo Libra

Horóscopo: predicciones signo por signo

El homicida de Nora Dalmasso quedó sin castigo

Homicidio de Nora Dalmasso: absolvieron al único sospechoso del caso porque prescribió la causa

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio, homicidio y secuestro

Habló Laurta por primera vez y dijo que todo "fue por justicia"

Lo último

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

Fernando Miele fulminó a Marcelo Moretti: Te van a meter un tiro en una pierna

Fernando Miele fulminó a Marcelo Moretti: "Te van a meter un tiro en una pierna"

La marcada involución de Unión en el aspecto defensivo

La marcada involución de Unión en el aspecto defensivo

Último Momento
SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

Fernando Miele fulminó a Marcelo Moretti: Te van a meter un tiro en una pierna

Fernando Miele fulminó a Marcelo Moretti: "Te van a meter un tiro en una pierna"

La marcada involución de Unión en el aspecto defensivo

La marcada involución de Unión en el aspecto defensivo

Nation lanzó la gran Feria de Autos Usados

Nation lanzó la gran Feria de Autos Usados

Gonzalo Villarino presenta su nuevo disco Volver a Ser en Tribus

Gonzalo Villarino presenta su nuevo disco "Volver a Ser" en Tribus

Ovación
Continuó la acción en la octava fecha del Clausura Chijí Serenotti

Continuó la acción en la octava fecha del Clausura Chijí Serenotti

El calendario del Gran Premio de Estados Unidos con Franco Colapinto

El calendario del Gran Premio de Estados Unidos con Franco Colapinto

Con Neymar y Colapinto, Alpine presentó sus nuevos colores para el GP de Estados Unidos

Con Neymar y Colapinto, Alpine presentó sus nuevos colores para el GP de Estados Unidos

Argentina recupera a Maher Carrizo para la final ante Marruecos

Argentina recupera a Maher Carrizo para la final ante Marruecos

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

Policiales
La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía