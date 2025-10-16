Plantas esenciales: todo sobre el espatifilo (spathiphyllum), el elegante "Lirio de la Paz"

Hay una planta apreciada y recomendada por su estética, virtudes y pocas exigencias en el cuidado, el "lirio de la paz"

El lirio de la paz, una de las plantas que alegran y purifican el aire

El espatifilo (epathiphyllum ), también popularmente conocido como "lirio de la paz" o "cuna de Moisés" , es una de las plantas de interior más apreciadas y recomendadas , y no es casualidad. Esta joya tropical ha conquistado hogares y oficinas gracias a su deslumbrante estética, sus modestas exigencias de cuidado y sus notables cualidades purificadoras.

Originario de las selvas tropicales de América Central y del Sur, el espatifilo destaca por su porte elegante. Posee un exuberante follaje verde brillante, de hojas grandes y lanceoladas, que crecen directamente desde la base. Pero su verdadero encanto reside en su flor: una peculiar espata (una hoja modificada) de un blanco puro e inmaculado que envuelve una espádice de color amarillento. Esta "flor" blanca, que irradia tranquilidad, es la que le ha válido el apodo de Lirio de la Paz. Es una planta que encaja perfectamente en cualquier estilo decorativo, aportando una dosis de frescura y serenidad. Además, en el lenguaje de las flores, simboliza la pureza, la prosperidad y la paz .

Un purificador de aire certificado

Más allá de su belleza, el espatifilo es funcional. Es famosa por ser una de las plantas más eficaces para purificar el aire en interiores, eliminando compuestos orgánicos volátiles comunes. Sus propiedades fueron incluso validadas por estudios de la Nasa, lo que la convierte en una opción excepcional para mejorar la calidad ambiental del hogar o lugar de trabajo.

Cuidados esenciales: es una de las plantas ideales para principiantes

Si sos nuevo en el mundo de las plantas, el espatifilo es un excelente punto de partida. Es resistente y muy comunicativo:

Luz: Prefiere la luz indirecta brillante, aunque tolera bien zonas de semisombra. El sol directo quema sus hojas fácilmente. Si no florece, moverlo a un sitio con más claridad.

Riego: Este es el punto clave. Requiere un sustrato que se mantenga ligeramente húmedo de forma constante. No le gusta el encharcamiento (que puede pudrir las raíces), pero tampoco tolerará que la tierra se seque por completo. La mejor señal de que necesita agua es cuando sus hojas comienzan a caer y se ven lacias; regarlo y se recuperarán de forma espectacular.

Humedad y temperatura: Dado su origen tropical, adora los ambientes húmedos. Es recomendable pulverizar sus hojas con regularidad, sobre todo en invierno si la calefacción reseca el ambiente. La temperatura ideal oscila entre 18 °C y 25 °C .

En resumen, el espatifilo (Lirio de la Paz) es una elección casi perfecta: ofrece belleza duradera con sus flores blancas y su brillante follaje, purifica el espacio interior y da señales claras sobre sus necesidades de riego. Una planta que realmente transforma el ambiente.