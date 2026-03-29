Conmoción en Inglaterra: un hombre arrolló a una multitud y dejó siete heridos graves

El atacante, de 30 años, fue detenido y es investigado por intento de asesinato

Al menos siete personas resultaron gravemente heridas luego de que un hombre embistiera con su vehículo a una multitud en la ciudad de Derby, en el centro de Inglaterra, durante la noche del sábado . El hecho ocurrió en una concurrida zona de bares y locales nocturnos, donde se concentraba una gran cantidad de jóvenes.

La policía detuvo al agresor, un hombre de 30 años de origen indio, aproximadamente doce horas después del ataque. Las autoridades lo consideran sospechoso de varios delitos, entre ellos intento de asesinato, aunque por el momento no se brindaron detalles sobre las motivaciones que lo llevaron a cometer el hecho, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Según fuentes policiales, las siete víctimas sufrieron heridas de gravedad, aunque ninguna corre riesgo de vida. Testigos señalaron que el vehículo arremetió contra la multitud cerca de las 22:00, en un momento de alta concurrencia en la zona, lo que generó escenas de pánico entre los presentes.

La Policía de Derbyshire intentó llevar tranquilidad al descartar, de manera preliminar, que se trate de un atentado terrorista. “Aunque sabemos que esto generará alarma, queremos asegurarle a la gente que no creemos que exista un peligro continuo para el público”, indicaron en un comunicado oficial.