Corina Machado no irá a recibir el Premio Nobel de la Paz

La dirigente opositora venezolana no asistirá a la ceremonia que se llevará a cabo en Oslo y en la que estará Javier Milei.

10 de diciembre 2025 · 07:05hs
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado no asistirá este miércoles a recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo y en su lugar estará su hija.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, así lo informó el Instituto Nobel noruego que aseguró desconocer el paradero de Machado.

En tanto, Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel señaló a la radio pública NRK: "Será su hija Ana Corina Machado quien reciba el premio en nombre de su madre".

"Lamentablemente, no se encuentra en Noruega ahora. Y no estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a la una de hoy, cuando comience la ceremonia”, agregó.

La ceremonia está programada para 9.00 de Argentina en la Municipalidad de la capital noruega y, además de recibir la medalla y el diploma, la hija de Machado leerá "el discurso que María Corina misma ha escrito", precisó Harpviken.

