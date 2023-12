Cuál será el futuro económico del país: "Debe ser la segunda devaluación más importante de la historia argentina"

CaputoMedidas.jpg

En torno a las deudas de las leliqs y los pases, agregó: "No señala nada (el Banco Central) de que va a emitir ningún bono del tesoro ni ningún instrumento en particular, sino que simplemente las tasas de interés van a quedar en esos niveles. Hay que tener en cuenta que la bolsa de leliqs y pases era determinada si la dividías a un dólar de $350 o $400 y otra cosa si la dividías a un dólar de $800. En realidad, en esta moneda se licuaron mucho en términos de dólar oficial". Recordó que el vocero presidencial señaló que estas medidas son el "telón de un conjunto de medidas", por lo que faltan conocer qué otras acciones llevarán adelante desde la cartera de Caputo.

"Vamos a ser sinceros, el dólar a $360, $370, casi no servía para nada. Pero igualmente esta debe ser la segunda devaluación más importante de la historia argentina, creo que no le ganó al Rodrigazo por 30 puntos. Un 118% entre ese monto y este nuevo número es fuertísimo ¿Por qué $800? En el desorden que es el sistema económico actual todos los precios relativos corren desesperadamente hacia adelante, que el dólar estaba atrasado y que iba a haber una devaluación lo sabíamos todos, la nafta también está atrasada. Este fuerte salto hacia adelante es típico de estos planes de estabilizaciones y después intentar usar el dólar como un ancla para los precios. El Banco Central propone que desde diciembre en adelante solo se va a aumentar el dólar 2% mensual. La idea es que eso traccione para que los precios no suban demasiado. El Presidente ya pronóstico una inflación de piso del 20% para diciembre, enero y febrero. Evidentemente, el dólar no va a quedar tan alto como quedó, hoy es alto para la historia argentina", analizó el economista.

devaluación economía deuda milei.jpg

Sobre esta reciente devaluación y la inflación prevista para los próximos meses, explicó: "Estamos hablando de casi 100% (de inflación) si hablamos de 22% y 23% (para los próximos tres meses), o sea que un aumento de 100% solo compensaría el nivel inflacionario de mínimo ese trimestre. Así que aumentos de 50% hacen una caída en términos reales y congelamientos un desbarrancamiento".

Hauque contó que el gobierno también deberá pensar qué hacer con el salario: "Los más importantes están en sector privado que hoy se solucionan a través de paritarias. Hay gremios que tienen paritarias en el Estado y otros que no y habrá que ver si están en el sector subnacional, es decir las provincias o municipios, que no tendrán que negociar, que son autónomos en términos de decisiones políticas sobre salario. Y las decisiones a nivel nacional, si hay una paritaria el dirigente gremial se va sentar con alguien que le diga que no hay plata, por lo que será difícil".

