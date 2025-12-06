Hay una mezcla simple, noble y efectiva que nunca falla para hidratarse: el suero casero. Fácil de hacer, accesible, barata, complementa al agua

Cuando el agua no basta: la solución casera para la deshidratación

En épocas de calor intenso o ante un cuadro de malestar estomacal, la deshidratación puede llegar de manera rápida y silenciosa . Aunque el agua es esencial para la vida, cuando se pierden fluidos de forma acelerada (ya sea por la sudoración excesiva, el ejercicio extenuante o vómitos/diarrea), también se pierden minerales vitales como el sodio y el potasio.

Beber grandes cantidades de agua sola en estas circunstancias puede diluir aún más los electrolitos restantes en el cuerpo, complicando la recuperación. Es aquí donde entran en juego las soluciones de rehidratación oral , diseñadas para reponer el equilibrio justo de agua, sales y azúcar (glucosa) que el cuerpo necesita para absorber eficientemente esos minerales .

deportistas profesionales 1.jpg

Si bien existen opciones comerciales, preparar un suero casero es una alternativa accesible, segura y rápida. A continuación, la receta esencial para crear una bebida rehidratante, ideal para tener a mano y enfrentar el verano con energía.

Cómo preparar el suero casero

Ingredientes

1 vaso grande de agua fría

3 cucharadas sopera de vinagre de manzana orgánico

1 pizca de sal marina o sal rosada del Himalaya

El jugo de medio limón

Cubitos de hielo (a gusto)

Preparación

Llenar un vaso grande con agua bien fría.

Sumarle el jugo de medio limón recién exprimido.

Agregar las cucharadas de vinagre de manzana orgánico.

Poner una pizca de sal marina o sal del Himalaya. Esa sal es clave para reponer electrolitos.

Revolver bien y sumar hielo hasta que quede bien fresco.

En menos de un minuto se obtiene un suero natural que ayuda a equilibrar el cuerpo cuando el calor lo deja seco.

¿Para qué sirve?

Evita mareos por deshidratación.

Repone minerales perdidos por el sudor.

Ayuda a mantener la presión estable.

Mejora el rendimiento físico y mental.

Cuándo tomarlo

Ideal después de estar al sol, después de entrenar, cuando se siente la cabeza pesada o cuando el cuerpo pide un “reset”.

Una advertencia necesaria

Si existen problemas renales, presión alta o se está tomando medicación, consultar antes de usar sueros caseros. Esta mezcla es suave, pero siempre vale chequear.