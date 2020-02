¿Cuándo y quiénes cobran la ayuda escolar de Ansés?

La Ayuda Escolar 2020 que pagará la Ansés será de $2.300 por cada niño en edad escolar (hasta cinco hijos), $200 más que el año pasado.

El beneficio lo cobra uno solo de los padres una vez al año.

A quiénes les corresponde la Ayuda Escolar

• A quienes cobran Asignación Familiar por Hijo

• A quienes cobran Asignación Universal por Hijo

Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar

• Del hijo: asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial.

• Del hijo con discapacidad: tener vigente la autorización para el pago de asignaciones por hijo con discapacidad emitida por Ansés. Consultá cómo realizar el trámite.

• Libreta escolar: los beneficiarios de la AUH deben haber presentado la libreta escolar. Si no lo hicieron, deben solicitar turno en la Ansés para hacer el trámite.

• Presentar el Formulario de Acreditación de Escolaridad: para seguir cobrando anualmente tenés que presentarlo el 31 de diciembre del año en curso. Si no cobraste automáticamente o nunca presentaste el formulario de escolaridad podés hacerlo hasta el 31 de diciembre del año en curso.

Formulario de Acreditación de Escolaridad

Es probable que ya tengas cargado el formulario de escolaridad de tus hijos en Mi ANSES.

Cómo saberlo:

• Si cobrás Asignación Familiar por Hijo ingresá en Hijos > Certificado Escolar.

• Si cobrás Asignación Universal por Hijo ingresá en Hijos > Libreta Asignación Universal

• Si no lo has completado, se puede hacer on line.

1- Completá el formulario, descargalo e imprimilo.

2- Llevalo a la escuela para que lo firmen.

3- Subí el formulario por internet desde tu celular o computadora a través de la aplicación “Acreditación de Escolaridad on line” .

Montos de la Ayuda Escolar 2020

Según la cartilla de Montos de Asignaciones Familiares: