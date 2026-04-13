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Caso Adorni: declaran las mujeres que le otorgaron la financiación directa al jefe de Gabinete

Este lunes, Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio darán testimonio en el marco de la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

13 de abril 2026 · 08:21hs
Manuel Adornis

gentileza

Manuel Adornis, jefe de Gabinete

Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, las mujeres que le otorgaron la financiación directa al jefe de Gabinete Manuel Adorni, en la compra de su departamento en el barrio de Caballito, declararán ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, entre las 9 y las 11, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte del funcionario.

Estas dos mujeres figuran como acreedoras de Adorni, dado que ambas le habrían otorgado una hipoteca “no bancaria” 100.000 dólares (85.000 y 15.000, respectivamente) para la compra del inmueble que posee sobre la avenida Asamblea, el mismo día en que la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, adquirió otra propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

Según la escribana que validó las firmas de ambas viviendas, Adriana Nechevenko, negó que existieran préstamos de dinero en efectivo y aseguró que las operaciones se produjeron dentro de un marco “normal”, donde no hubo ninguna “irregularidad”.

Según su testimonio, la operación se pactó como una compra a pagar en cuotas, lo que sería un financiamiento directo de los vendedores, y no como un préstamo de capital externo.

Por su parte, Pollicita busca determinar si estos préstamos fueron legítimos o si se utilizaron para ocultar el origen de los fondos, dado que el precio de compra del departamento, que es de 230.000 dólares, estaría por debajo de los valores de mercado.

La semana pasada, la justicia también tomó declaración vía Zoom al exfutbolista Hugo Morales, quien fue el dueño original del departamento, antes de vendérselo a las mujeres que luego realizaron la transacción con Adorni.

• LEER MÁS: Fiscal imputó a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito: "Su patrimonio creció 500% en un período fiscal"

mujeres financiación jefe de gabinete departamento
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