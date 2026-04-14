Riestra aguantó todo lo que pudo pero cayó de manera agónica con Gremio

Riestra coqueteó con la hazaña pero finalmente cayó 1-0 ante Gremio en Porto Alegre, encuentro disputado en el Arena do Grêmio por la segunda fecha del grupo F de la Copa Sudamericana 2026.

Riestra estuvo cerca de la hazaña

Fiel a su estilo, el Malevo buscó de contragolpe y se defendió con uñas y dientes de los embates del dueño de casa, que en el inicio del segundo tiempo quedó con uno menos por la expulsión de Juan Nardoni. Cuando parecía que la historia llegaba a su fin, el desborde de Juan Enamorado permitió al belga Francis Amuzu darle el agónico triunfo al Tricolor, al convertir a falta de solo cuatro minutos para el final de las acciones.