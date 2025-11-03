Uno Santa Fe | Información General | presidente

La foto del nuevo Gabinete de Javier Milei reunido este lunes

El Presidente encabeza el primer encuentro junto a su flamante equipo de ministros en Casa Rosada. Así comienza la segunda etapa de su gestión

3 de noviembre 2025 · 11:41hs
Hoy Milei recibe al nuevo gabinete en la Casa Rosada

Hoy Milei recibe al nuevo gabinete en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei reúne este lunes por primera vez a su nuevo gabinete en Casa Rosada e iniciará la segunda etapa de su gestión. En esta oportunidad, se debatirá la agenda legislativa del mes, con especial dedicación en el Presupuesto 2026.

El primero en llegar a Casa Rosada fue el flamante ministro coordinador Manuel Adorni, que lo hizo pasadas las 7.35, y fue seguido por el mandatario a las 9., publicó Noticias Argentinas. Se dieron cita alrededor de la ovalada mesa del Eva Perón, el libertario, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa).

También están presentes las secretarias Karina Milei (general de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica). Además, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el titular de la Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

La foto de la reunión los muestra sonrientes y optimistas. Llamó la atención la ausencia de Santiago Caputo, el asesor presidencial, quien eludió las cámaras.

El único ausente con aviso es Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación) con agenda en Madrid, en la que destaca la Conferencia Internacional de Banca 2025 organizado por el Banco Santander sobre "Regulación y crecimiento en Argentina".

Milei decidió anunciar a Santilli como nuevo ministro este domingo en la Quinta de Olivos, con la idea de comenzar la semana con los principales casilleros del equipo completo, tras la salida de Catalán del viernes pasado. Horas antes, durante el viernes había confirmado a Manuel Adorni como Jefe de Gabiente tras la ida de Francos.

Se confirmó también que el asesor Santiago Caputo seguirá con ese rol dentro de Casa Rosada, sin firma de ministro, pero con influencia en distintas reparticiones gubernamentales. En las últimas horas se había especulado con que el integrante del "triángulo de hierro" podría asumir un rol más formal dentro de la estructura libertaria, pero por el momento mantendrá su posición.

Sin embargo, los cambios no terminan acá. El gabinete de Milei tendrá que volver a modificarse en breve, ya que tanto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como el ministro de Defensa, Luis Petri, saldrán del equipo para asumir sus bancas en el Congreso.

En el caso de Santilli y Adorni, electos diputado nacional y porteño, se descuenta que no jurarán por sus cargos para dedicarse a la gestión.

