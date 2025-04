Despedida de Francisco: cómo conservaron el cuerpo para los tres días de funeral

Funeral del papa Francisco: se realiza la ceremonia del cierre del féretro

Si bien Francisco dejó asentado cambios en su funeral para ser “el de un pastor y discípulo de Cristo, y no de una persona poderosa en este mundo”, el proceso para conservación del cuerpo no fue modificado en caso de futuras “canonizaciones o beatificaciones se necesita un cuerpo intacto”, planteó Colman.

Embalsamar un cuerpo: qué es y para qué sirve

El embalsamamiento consiste en primer lugar colocar formaldehído, como máximo cinco litros, para reemplazar la sangre y así evitar el proceso de descomposición. Luego se le retiran las vísceras para extender la durabilidad de la imagen del cuerpo. Sin este segundo paso, en las condiciones climáticas que se encuentra Francisco (una Roma húmeda en medio de la primavera), cualquier cuerpo resistiría alrededor de 48 horas. “Sin viseras u órganos no hay rápida descomposición”, explicó Colman.

Papa tanatopraxia.jpeg /AP

El cuerpo de Francisco en su ataúd de madera sin mayores distinciones fue trasladado a la basílica de San Pedro este miércoles y pasan por el lugar más de 20 mil personas por día. El funeral se extenderá hasta el sábado. Finalizada la ceremonia, los restos serán trasladado a la sencilla tumba subterránea, pedida por el argentino, en la basílica de Santa María la Mayor, en el barrio Esquilino de Roma.

Para que el cuerpo esté disponible para la despedida de los feligreses, los responsables, la familia Signoracci, lavaron el cuerpo, afeitaron su vello facial y hasta masajearon sus músculos para aliviar el rigor mortis, es decir, la rigidez muscular que se produce luego del fallecimiento. Más tarde, se lleva adelante el embalsamamiento, una técnica milenaria utilizada desde el Antiguo Egipto.

El proceso de la Santa Sede es similar al utilizado por la Monarquía del Reino Unido, con la salvedad de la difunta Reina Isabel, que pidió en vida no ser sometida a estos trabajos. “Si el Papa lo hubiera expresado hubiera salido a la luz, pero él sabía que si la Iglesia Católica lo quiere beatificar tiene que estar igual, el embalsamamiento es una ‘foto’ de como estuvo”, detalló Colman y planteó que este tipo de tratamiento es para “devolverles la dignidad a las personas” al momento de su funeral. “El gran reto del embalsamador es ganarle al tiempo”, concluyó Colman.

Quiénes son la familia Sinoracci

Los Signoracci son una reconocida dinastía italiana de embalsamadores. La casa principal está en Roma y varias generaciones continuaron el legado que comenzó Giovanni Signoracci en la isla Tiberina de Roma.

Desde Juan XXIII, fallecido en 1963, los Signoracci se hicieron cargo del embalsamamiento de los Papas. Así pasaron Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI, todos los jefes de la Iglesia Católica que fueron despedidos por varios días tras sus decesos.

Papa tanatopraxia03.jpeg /AP

En 2001, el cuerpo de Juan XXIII, el “Papa bueno”, fue exhumado, para ser trasladado de la basílica de San Pedro y ser canonizado, los miles de fieles se encontraron con un cuerpo intacto.

El pedido de Francisco sobre su entierro y funeral

En su autobiografía "Esperanza", publicada en enero 2025, Francisco describió que el Vaticano podía ser su "último lugar de trabajo en la Tierra", pero no así su lugar de residencia para toda la eternidad.

"Cuando llegue el momento, no seré enterrado en la Basílica de San Pedro, sino en Santa María la Mayor", había escrito Jorge Bergoglio en su libro, evidenciado su deseo de que su cuerpo descanse fuera del Vaticano. La diferencia con Francisco es que él no será enterrado en el mismo lugar donde yacen otros Papas, como Juan Pablo II o Benedicto XVI a pedido de él mismo.

En este caso en particular, y a pedido del propio Jorge Bergoglio, los restos de él serán inhumados. Cabe recordar que el año pasado, Francisco simplificó los ritos funerarios y lo plasmó en el documento "Ordo Exsequiarum Romani Pontificis": allí estipuló ser velado en la capilla de su residencia y no en el Palacio, mientras que además su cuerpo debía ser expuesto a los fieles en un ataúd abierto, y no ya sobre un catafalco en la basílica.