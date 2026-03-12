La medida alcanza a locales ubicados entre Dr. Zavalla y San Lorenzo y regirá para los períodos comprendidos entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. También se prevé incorporar a otros comerciantes que puedan demostrar perjuicios por los trabajos.

Por las obras en J. J. Paso, el Concejo aprobó una rebaja del 50 % en el DReI para comercios afectados

El Concejo Municipal aprobó este jueves una eximición del 50 % en el pago del Derecho de Registro e Inspección (DReI) para comercios ubicados sobre la avenida J. J. Paso que se vieron afectados por las obras de remodelación que se desarrollan en ese corredor.

La medida alcanzará a los períodos comprendidos entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 inclusive y beneficiará, en principio, a los titulares de locales situados entre las calles Dr. Zavalla y San Lorenzo , uno de los sectores donde se ejecutan trabajos de infraestructura.

La ordenanza también autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a relevar nuevos casos y eventualmente incorporar a otros comerciantes que no hayan sido incluidos en el listado original, pero que puedan acreditar perjuicios derivados de las obras.

Además, se estableció que aquellos contribuyentes que ya hayan abonado el tributo de manera completa durante alguno de los períodos alcanzados por la eximición podrán acceder a un crédito fiscal a su favor.

Una obra de más de $1.400 millones

La intervención urbana sobre la avenida J. J. Paso comprende 870 metros de extensión, entre Dr. Zavalla y 1º de Mayo, y forma parte del denominado Acuerdo Capital, con una inversión que supera los 1.400 millones de pesos.

El proyecto incluye la renovación del cantero central, nueva iluminación LED, bicisendas, senderos peatonales, forestación y mejoras en el sistema de drenaje, además de la incorporación de mobiliario urbano, rampas de accesibilidad y cestos de residuos.

Desde el municipio sostienen que la puesta en valor del cantero central busca mejorar la circulación vehicular y reforzar la seguridad vial, especialmente en un sector de alto tránsito que conecta distintos barrios de la ciudad y se encuentra próximo al estadio de Colón.