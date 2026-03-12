Uno Santa Fe | Ovación | Aston Villa

12 de marzo 2026 · 17:51hs
El Aston Villa de Dibu Martínez venció a Lille en Francia y tomó la ventaja en la Europa League

Aston Villa consiguió un triunfo de alto impacto en Francia 1-0 a Lille en la ida de los octavos de final de la Europa League. El equipo de Unai Emery fue superior y generó peligro con un derechazo de Morgan Rogers que pasó cerca del arco de Berke Özer, además de una acción colectiva que Amadou Onana terminó con un buscapié que salvó Aïssa Mandi.

Lille reaccionó antes del descanso con una pared entre Tiago Santos y Benjamin André que derivó en un centro para Olivier Giroud, cuyo cabezazo salió apenas desviado.

Embed - DIBU RESPONDIÓ A LOS SILBIDOS FRANCESES CON TRIUNFO Y VALLA INVICTA | Lille 0-1 A. Villa | RESUMEN

Luego Romain Perraud probó desde media distancia y Emiliano Martínez evitó el gol. En el complemento llegó la diferencia: Ezri Konsa lanzó un pelotazo largo, Emiliano Buendía peinó la pelota y Ollie Watkins definió con un cabezazo por encima del arquero. El 1-0 dejó la serie abierta.

En Italia, Bologna y Roma empataron 1-1. El local dominó largos pasajes y abrió el marcador a los cinco minutos del segundo tiempo cuando Jonathan Rowe dejó varios rivales en el camino y asistió a Federico Bernardeschi, que definió con categoría.

Embed - EL DUELO ITALIANO EN LA UEL TERMINÓ SIN DIFERENCIAS | Bologna 1-1 Roma | RESUMEN

El conjunto romano reaccionó tras un error de Joao Mario: Bryan Cristante recuperó, Donyell Malen asistió y Lorenzo Pellegrini marcó el empate.

En Grecia, Panathinaikos derrotó 1-0 a Betis con un penal de Vicente Taborda en el final. El equipo de Rafa Benítez sufrió la expulsión de Anass Zaroury en el complemento, aunque el conjunto español no aprovechó la ventaja numérica y el argentino sentenció la victoria tras una infracción de Diego Llorente. La revancha será en Sevilla

