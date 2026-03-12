Uno Santa Fe | Colón | Colón

A 26 años del histórico 4-0 de Colón a Unión en el Brigadier López

El 12 de marzo de 2000, Colón protagonizó una actuación memorable y goleó a Unión en un Cementerio de los Elefantes colmado

12 de marzo 2026 · 16:57hs
A 26 años del histórico 4-0 de Colón a Unión en el Brigadier López

El 12 de marzo de 2000 quedó grabado para siempre en la memoria de los hinchas de Colón. Aquella tarde, irmó una actuación inolvidable para golear 4-0 a Unión en una nueva edición del Clásico Santafesino disputado en el Estadio Brigadier López.

El resultado fue contundente, pero lo que más se recuerda es la forma: ganando, gustando y goleando, con un equipo que dominó el partido de principio a fin y dejó sin respuestas a su clásico rival.

La expectativa fue enorme desde la previa. El estadio estaba repleto, no cabía un alfiler, en un marco imponente para uno de los partidos más importantes del fútbol santafesino. La recaudación alcanzó los 135.175 pesos de la época (hoy serían más de 223.000.000 de pesos), reflejo del fervor popular que generaba aquel plantel rojinegro que terminaría siendo protagonista del campeonato. Dentro de la cancha, el trámite se inclinó rápidamente a favor del Sabalero.

Un inicio demoledor de Colón

Apenas a los dos minutos apareció Esteban Fuertes para abrir el marcador de penal y encaminar la tarde rojinegra. Poco después, el propio Bichi desbordó y envió un centro preciso para que Claudio Enría apareciera como centrodelantero y definiera de cabeza para el 2-0.

La contundencia del equipo se reflejó también en el tercer gol, cuando el uruguayo Javier Delgado ejecutó un formidable tiro libre que se clavó en el ángulo, dejando sin reacción al arquero Oscar Passet.

Aunque siempre existía la ilusión de reacción por parte del Tatengue, el encuentro parecía sentenciado. El segundo tiempo tuvo un desarrollo más controlado por Colón, que manejó los tiempos del partido. Sobre el final llegó el golpe definitivo. Pablo Ricchetti recuperó una pelota y asistió nuevamente a Delgado, que sacó un zurdazo cruzado para sellar el 4-0 definitivo y desatar el delirio en el Cementerio de los Elefantes.

Aquel equipo dirigido por Osvaldo Piazza dejó una huella imborrable en los hinchas sabaleros. Más de dos décadas después, esa formación y aquella tarde perfecta siguen recitándose de memoria, como uno de los clásicos más recordados en la historia del fútbol santafesino.

Formaciones de Colón y Unión

Colón: Joaquín Irigoytía; Jorge Alberto Bontemps, Alcides Victorio Píccoli, Héctor Ignacio Rodríguez Peña y Dante Rubén Unali; Pablo Javier Ricchetti, Diego Cristian Castagno Suárez y Esteban Andrés Valencia Bascuñán; Javier Omar Delgado; Claudio Marcelo Enría y Esteban Oscar Fuertes. DT: Osvaldo José Piazza.

Unión: Oscar Fernando Passet; Ariel José Donnet, Edgardo Fabián Práttola, Julio Marcelo Mosset y Juan Pablo Cárdenas; Lautaro Javier Trullet, Juan José Jayo, Cristian Edgardo Domizzi y Darío Gabriel Cabrol; Néstor Andrés Silvera y Waldir Sáenz. DT: Nery Alberto Pumpido.

Goles: 2' Esteban Fuertes (p), 15’ Claudio Enría, 43’ y 75' Javier Delgado.

Expulsados: Juan José Jayo a los 63' y Andrés Silvera a los 83' en Unión.

