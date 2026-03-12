Uno Santa Fe | Ovación | AFA

La AFA anunció una importante reunión con la Conmebol por la Finalissima

La AFA anunció que habrá una reunión entre el presidente Claudio Tapia y Alejandro Domínguez, mandatario de Conmebol, para diagramar la Finalissima ante España

12 de marzo 2026 · 17:14hs
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que habrá una reunión entre el presidente Claudio Tapia y Alejandro Domínguez, mandatario de Conmebol, para diagramar la Finalissima ante España.

“Está noche el Presidente Claudio Tapía se reunirá con el Presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, para dialogar sobre la Finalissima entre Argentina y España”, fue el mensaje de AFA en la cuenta oficial de X.

Qué dijo Tapia al respecto

Tapia había expresado más temprano su deseo de que la Finalissima ante España “se juegue en el Monumental”.

El máximo dirigente del fútbol argentino realizó dicha afirmación luego de su indagatoria en Comodoro Py en la causa por presunta evasión. “Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y nosotros queremos que se juegue en el Monumental”, aseguró Tapia.

Esto se debe a que en las últimas horas la Real Federación Española de Fútbol había postulado al Santiago Bernabéu como sede para dicho enfrentamiento, por la incertidumbre de que se lleve a cabo en el Estadio Mítico de Lusail de Qatar por la guerra en Medio Oriente.

La Finalissima, que se disputará el 27 de marzo, enfrentará a los vigentes campeones de América y de Europa, que además son dos de los grandes candidatos a pelear por el título en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

