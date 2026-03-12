La AFA anunció una importante reunión con la Conmebol por la Finalissima

La AFA anunció que habrá una reunión entre el presidente Claudio Tapia y Alejandro Domínguez, mandatario de Conmebol, para diagramar la Finalissima ante España

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) anunció que habrá una reunión entre el presidente Claudio Tapia y Alejandro Domínguez , mandatario de Conmebol , para diagramar la Finalissima ante España.

“Está noche el Presidente Claudio Tapía se reunirá con el Presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, para dialogar sobre la Finalissima entre Argentina y España”, fue el mensaje de AFA en la cuenta oficial de X.

Esta noche dialogaremos con el presidente Alejandro Domínguez sobre la Finalissima.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino y la CONMEBOL creemos que el Estadio Monumental es el escenario ideal para recibir esta gran final.



Desde la Asociación del Fútbol Argentino y la CONMEBOL creemos que el Estadio Monumental es el escenario ideal para recibir esta gran final. https://t.co/HvP4HCgl04 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 12, 2026

Qué dijo Tapia al respecto

Tapia había expresado más temprano su deseo de que la Finalissima ante España “se juegue en el Monumental”.

El máximo dirigente del fútbol argentino realizó dicha afirmación luego de su indagatoria en Comodoro Py en la causa por presunta evasión. “Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y nosotros queremos que se juegue en el Monumental”, aseguró Tapia.

Esto se debe a que en las últimas horas la Real Federación Española de Fútbol había postulado al Santiago Bernabéu como sede para dicho enfrentamiento, por la incertidumbre de que se lleve a cabo en el Estadio Mítico de Lusail de Qatar por la guerra en Medio Oriente.

La Finalissima, que se disputará el 27 de marzo, enfrentará a los vigentes campeones de América y de Europa, que además son dos de los grandes candidatos a pelear por el título en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.