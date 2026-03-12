Uno Santa Fe | Economía | Inflación

La inflación no retrocede: en febrero fue de 2,9% y acumula 33,1% en doce meses

El Índice de Precios al Consumidor aumentó al mismo ritmo que en enero. En el año acumula un incremento de 5,8% en el primer bimestre y de 33,1% interanual.

12 de marzo 2026 · 17:15hs




El ritmo de aceleración de la inflación no bajó en febrero. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 2,9%, la misma cifra que enero. Las alzas estuvieron encabezadas por los rubros de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%) y alimentos (3,3%).

El aumento del segundo mes del año superó el que estimaron las consultoras privadas y la medición de la ciudad de Buenos Aires (2,6%). Cuando estacionalmente muchos analistas esperaban una leve desaceleración, el índice de precios se mantuvo en el nivel de enero, que fue el más alto desde marzo de 2025.

Hacia adelante, la preocupación es por el impacto que la guerra en Medio Oriente tendrá en la economía. El petróleo saltó a nivel internacional y ese movimiento ya se tradujo en el valor de los combustibles locales. Pero también tuvo efecto en los costos de sectores productivos, como el agropecuario, por vía de insumos como los fertilizantes.

