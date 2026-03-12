La inflación no retrocede: en febrero fue de 2,9% y acumula 33,1% en doce meses El Índice de Precios al Consumidor aumentó al mismo ritmo que en enero. En el año acumula un incremento de 5,8% en el primer bimestre y de 33,1% interanual. 12 de marzo 2026 · 17:15hs

El ritmo de aceleración de la inflación no bajó en febrero. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 2,9%, la misma cifra que enero. Las alzas estuvieron encabezadas por los rubros de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%) y alimentos (3,3%).

El aumento del segundo mes del año superó el que estimaron las consultoras privadas y la medición de la ciudad de Buenos Aires (2,6%). Cuando estacionalmente muchos analistas esperaban una leve desaceleración, el índice de precios se mantuvo en el nivel de enero, que fue el más alto desde marzo de 2025.