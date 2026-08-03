Uno Santa Fe | Información General | Día del Niño

Día del Niño 2026: cuándo se celebra en Argentina y por qué este año tendrá un fin de semana largo

El Día del Niño, denominado oficialmente Día de las Infancias, se celebrará el domingo 16 de agosto. La fecha coincidirá con el fin de semana largo por el feriado nacional del 17 de agosto, lo que permitirá a muchas familias disfrutar de tres días consecutivos para celebrar

3 de agosto 2026 · 11:51hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Día del Niño 2026: cuándo se celebra en Argentina y por qué este año tendrá un fin de semana largo

El Día del Niño 2026, oficialmente denominado Día de las Infancias, ya tiene fecha confirmada en la Argentina. La celebración será el domingo 16 de agosto y este año tendrá una característica especial: estará unida al feriado nacional del lunes 17 de agosto, en homenaje al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

La coincidencia de ambas fechas conformará un fin de semana largo de tres días, una oportunidad que muchas familias aprovecharán para realizar actividades recreativas, compartir reuniones o incluso organizar una escapada turística.

Cuándo es el Día del Niño 2026 en Argentina

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) confirmó que el Día del Niño se celebrará el domingo 16 de agosto. Desde 2025, la fecha dejó de realizarse el segundo domingo del mes y pasó al tercer domingo de agosto, luego de un cambio impulsado por la entidad y oficializado mediante el Decreto 562/2025.

De esta manera, en 2026 la celebración quedará unida al feriado nacional del 17 de agosto, generando uno de los fines de semana más esperados del calendario.

Por qué cambió la fecha del Día del Niño

Durante décadas, el Día del Niño se celebró el segundo domingo de agosto. Sin embargo, en 2025 la Cámara Argentina de la Industria del Juguete promovió el traslado al tercer domingo del mes con el objetivo de reorganizar el calendario comercial y evitar la superposición con otras fechas importantes de agosto.

Desde entonces, el tercer domingo de agosto quedó establecido como la fecha oficial para todo el país.

Por qué se celebra el Día del Niño

El origen de esta celebración en la Argentina se remonta a 1960, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó a todos los países miembros destinar una jornada para promover los derechos de niñas y niños mediante actividades sociales, educativas y culturales.

En el país, la iniciativa fue acompañada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, que impulsó una fecha destinada también a fortalecer el encuentro familiar y la tradición de regalar juguetes.

Con el paso del tiempo, la celebración se convirtió en una jornada dedicada tanto a reconocer los derechos de las infancias como a compartir juegos, actividades recreativas y tiempo en familia.

Por qué ahora se llama Día de las Infancias

Desde 2020, la efeméride pasó a llamarse oficialmente Día de las Infancias. El cambio fue impulsado por la entonces Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia con el propósito de representar la diversidad de las experiencias de niñas, niños y adolescentes, contemplando las diferencias culturales, regionales, de género y discapacidad desde una perspectiva de derechos.

No obstante, el nombre Día del Niño continúa siendo el más utilizado por la mayoría de la población.

Cuándo se celebra el Día del Niño en otros países

Aunque la ONU estableció el 20 de noviembre como el Día Universal del Niño, cada país define su propia fecha de celebración.

En América Latina, las fechas varían:

  • Argentina: tercer domingo de agosto.
  • Chile: segundo domingo de agosto.
  • Paraguay: 16 de agosto.
  • Perú: 17 de agosto.
  • Uruguay: 10 de agosto.
  • Colombia y México: durante abril.

El 20 de noviembre recuerda dos acontecimientos históricos: la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, tratado que también fue suscripto por la Argentina.

Un fin de semana largo para celebrar en familia

La edición 2026 del Día del Niño tendrá un atractivo adicional: coincidirá con el feriado nacional del 17 de agosto, generando un fin de semana largo ideal para disfrutar en familia.

Además de la tradicional entrega de regalos y las actividades recreativas para los más chicos, muchas familias podrán aprovechar los tres días para viajar, descansar o participar de eventos organizados en distintas ciudades del país.

Día del Niño Argentina fin de semana largo agosto
Noticias relacionadas
mas jovenes terminan la secundaria en argentina, pero las desigualdades siguen marcando el camino

Más jóvenes terminan la secundaria en Argentina, pero las desigualdades siguen marcando el camino

Banco Santa Fe participará del Congreso Aapresid 2026 con una amplia propuesta financiera para el sector agropecuario

Banco Santa Fe participará del Congreso Aapresid 2026 con una amplia propuesta financiera para el sector agropecuario

Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: los cinco cambios clave

Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Del paso por Colón al ascenso con Estudiantes: el recorrido de Delfino antes de su regreso al Sabalero

Del paso por Colón al ascenso con Estudiantes: el recorrido de Delfino antes de su regreso al Sabalero

Colón eligió a Iván Delfino: el DT inicia su segundo ciclo con la misión de cambiar el rumbo

Colón eligió a Iván Delfino: el DT inicia su segundo ciclo con la misión de cambiar el rumbo

Boca espera por Bareiro antes de volver al mercado en busca de un goleador

Boca espera por Bareiro antes de volver al mercado en busca de un goleador

Último Momento
Del paso por Colón al ascenso con Estudiantes: el recorrido de Delfino antes de su regreso al Sabalero

Del paso por Colón al ascenso con Estudiantes: el recorrido de Delfino antes de su regreso al Sabalero

Colón eligió a Iván Delfino: el DT inicia su segundo ciclo con la misión de cambiar el rumbo

Colón eligió a Iván Delfino: el DT inicia su segundo ciclo con la misión de cambiar el rumbo

Boca espera por Bareiro antes de volver al mercado en busca de un goleador

Boca espera por Bareiro antes de volver al mercado en busca de un goleador

El Club Atlético Union realiza una colecta de sangre junto a CUDAIO

El Club Atlético Union realiza una colecta de sangre junto a CUDAIO

Unión presentará cambios para el debut como local ante Lanús

Unión presentará cambios para el debut como local ante Lanús

Ovación
Se jugó parcialmente el segundo capítulo del Torneo Oficial de damas

Se jugó parcialmente el segundo capítulo del Torneo Oficial de damas

Se reprogramó el grueso de la fecha 20 del Apertura Polaca Burtovoy

Se reprogramó el grueso de la fecha 20 del Apertura Polaca Burtovoy

Los clubes náuticos también serán protagonistas en los Juegos Suramericanos

Los clubes náuticos también serán protagonistas en los Juegos Suramericanos

Sarmiento de Junín se enfrenta a Independiente Rivadavia: Partido determinante para Facundo Sava

Sarmiento de Junín se enfrenta a Independiente Rivadavia: Partido determinante para Facundo Sava

San Lorenzo visita a Central Córdoba con el objetivo de sumar y prenderse en la pelea

San Lorenzo visita a Central Córdoba con el objetivo de sumar y prenderse en la pelea

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal