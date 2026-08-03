Unión presentará cambios para el debut como local ante Lanús

El jueves Unión volverá a jugar como local después de tres meses y el DT Leonardo Madelón meterá mano en la formación titular

El arranque de Unión en el Torneo Clausura no es bueno, ya que apenas sumó un punto sobre los seis en disputa y ante dos rivales que no son los de mayor jerarquía como Platense y Gimnasia de Mendoza.

Si bien ante el elenco mendocino Unión no mereció perder, la realidad indica que no tuvo efectividad y una vez más sufrió en el aspecto defensivo.

Por ello, para recibir este jueves ante Lanús, Leonardo Madelón meterá mano en la formación titular y por ese motivo espera por dos futbolistas.

Uno de ellos es Maizon Rodríguez quien se perdió los dos primeros partidos por una molestia muscular, pero es factible que pueda estar a disposición para jugar ante el Granate.

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Si eso sucede, es una fija que el marcador central uruguayo ingresará en lugar de Tomás Fagioli. Y habrá que ver si en estos días, no emigra Lautaro Vargas.

En caso de que Vargas sea transferido, el titular será Juan de Dios Pintado. No obstante, el lateral uruguayo también puede jugar por el sector izquierdo.

En tanto que por estas horas, la dirigencia de Unión aguarda la habilitación de Mauro Luna Diale, quien en caso de ser habilitado será titular, pudiendo reemplazar a Misael Aguirre.