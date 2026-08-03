Rafaela lanzó un plan para ahuyentar palomas del centro de la ciudad con un ecoláser: de qué se trata

El municipio instaló dispositivos que proyectan haces de luz sobre las copas de los árboles para ahuyentar palomas y estorninos. El plan también incluye redes y corredores biológicos

El dispositivo láser fue instalado en los edificios más altos de Rafaela para ahuyentar a las aves.

La ciudad de Rafaela comenzó a implementar un novedoso sistema para reducir la presencia de aves en el microcentro , una problemática que desde hace años genera inconvenientes por la acumulación de excrementos, suciedad y el deterioro del espacio público.

El municipio puso en marcha un Plan de Mitigación de Aves que busca modificar el comportamiento de las especies que utilizan el centro de la ciudad como lugar de descanso, incentivándolas a trasladarse hacia sectores más alejados del área urbana.

Un ecoláser para ahuyentar aves sin causarles daño

La medida más innovadora consiste en la instalación de un ecoláser, un dispositivo que emite un haz de luz verde programado para recorrer las copas de los árboles donde habitualmente se posan palomas, estorninos y otras aves. Al detectar esa luz como una amenaza, los animales abandonan el lugar y buscan otros sitios para descansar durante la noche.

Desde la Municipalidad aclararon que se trata de una tecnología disuasiva y no letal, diseñada para modificar el comportamiento de las aves sin provocarles daños.

Los equipos poseen un alcance de hasta 2.500 metros y fueron colocados en puntos elevados del microcentro para evitar obstáculos en el recorrido del láser.

Además, funcionan únicamente entre las 18 y las 20, el horario en que las aves regresan desde las zonas periurbanas, donde se alimentan durante el día, para pasar la noche en los árboles del casco céntrico.

Redes en los árboles y corredores biológicos

El plan también contempla la colocación de redes en las copas de los árboles, una estrategia que impide que determinadas especies elijan esos lugares para dormir.

Desde la Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente explicaron que este sistema permite mantener intactas las funciones del árbol, ya que continúa creciendo con normalidad y los polinizadores pueden ingresar y salir sin inconvenientes.

Asimismo, remarcaron que las aves de menor tamaño, como la tacuarita azul o el carpinterito, continúan utilizando esos espacios.

Como complemento, el municipio impulsa la creación de corredores biológicos mediante la plantación de árboles en sectores alejados del centro, con el objetivo de ofrecer nuevos sitios donde las aves puedan descansar y desplazarse.

El objetivo: reducir los problemas en el centro de Rafaela

El asesor de la Subsecretaría y especialista en aves, Pablo Capovilla, explicó que todas las acciones apuntan a modificar el comportamiento de las especies sin eliminarlas.

"Son acciones disuasivas cuyo objetivo es que, en los lugares donde ocasionan mayores problemas, se implementen estrategias para correrlas y que se vayan a otros sectores donde no generen tantos inconvenientes", señaló.

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