Diego Brancatelli a Javier Milei: "Si me pasa algo vos vas a ser el responsable"

Diego Brancatelli cruzó a Milei en X: “No te tengo miedo. Si me pasa algo, vos vas a ser el responsable. Llamar a odiar desde el poder es gravísimo”.

El periodista Diego Brancatelli apuntó con dureza contra el presidente Javier Milei, luego de que el mandatario lo señalara públicamente en redes sociales por haber cuestionado a la ministra Sandra Pettovello. A través de su cuenta de X, Brancatelli negó haber mentido y lo responsabilizó directamente si llegara a sufrir alguna agresión : “ Si me pasa algo, vos vas a ser el responsable. Sábelo ”.

Según supo Noticias Argentinas, el cruce se originó cuando Milei acusó al periodista de mentir al decir que Pettovello se había quedado en Roma tras el funeral del papa Francisco. Brancatelli, sin embargo, aclaró que lo único que hizo fue compartir un video del propio Milei en el que se refería a la ministra como “rota” por el viaje. “El que dijo que Sandrita se quedó descansando porque volvió «rota» fuiste vos. Yo subí TU video”, escribió, y calificó a Milei y a Pettovello de “dos personas que no interpretan ni un texto”.

Che Milei: Abro X y me encuentro con otro ataque tuyo. *Se ve que la tos te altera en serio, cof cof.* Perdón la demora en responder pero mientras vos boludeabas en redes sociales yo ya estaba descansando para hoy levantarme a trabajar. Yo no puedo quedarme de mameluco en casa.… pic.twitter.com/QgVWAD8FfN

El periodista no solo desmintió la acusación sino que subió el tono de su réplica:

“No te tengo miedo. Pero lo que hacés es grave: llamar a odiar. No entendés que sos Presidente (te queda grande el traje igual). Si me odiás o me odian tus quasimodos, para mí es una cucarda”, sentenció.

Además, le recordó el escándalo del token $Libra y lo acusó de haber llegado tarde al funeral del Papa por “boludear con un economista que solo vos conocés”.