Diputados activó la comisión investigadora por el fentanilo contaminado con una santafesina a la cabeza

La bioquímica y exintendenta de Rosario, Mónica Fein, preside el cuerpo especial que está integrado por 31 legisladores. Otro diputado por Santa Fe es Eduardo Toniolli

Quedó constituida este miércoles la comisión especial investigadora de la tragedia por el fentanilo contaminado , con la particularidad de que la conducción recayó en tres mujeres provenientes de distintos espacios políticos y la presidencia quedó en manos de la diputada por Santa Fe Mónica Fein, exintendenta de Rosario.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la semana pasada crear la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación, que ya comenzó a funcionar.

La primera reunión sirvió para elegir autoridades, fijar días y horarios de trabajo, y empezar a delinear la grilla de convocados.

El cuerpo está integrado por 31 legisladores de distintos bloques, con representación proporcional a la composición de la Cámara. Entre ellos hay dos santafesinos: Mónica Fein y Eduardo Toniolli.

Además, van a evaluar la habilitación y funcionamiento de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo SA, señalados en la causa y estudiar las fallas en la trazabilidad de medicamentos controlados que permitieron la distribución masiva sin detección previa de la contaminación.

Para recabar toda esta información, la comisión podrá convocar a funcionarios, expertos y representantes de organismos públicos y privados, así como recibir denuncias y material probatorio. Todas las reuniones serán públicas, salvo pedido expreso de reserva.

Una vez terminado el proceso de recopilación de información, los legisladores buscarán determinar el grado de responsabilidad de organismos nacionales, provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires y privados involucrados en la producción y comercialización de los opioides sintéticos alterados.

El plazo de funcionamiento será hasta el 9 de diciembre de 2025, cuando deberá presentar un informe final con conclusiones, responsabilidades y propuestas legislativas para mejorar la seguridad en la provisión de insumos médicos y reforzar la respuesta del sistema sanitario.

"Queremos evitar que se repita"

La presidenta de la comisión, Mónica Fein habló con Radiópolis (Radio 2) y comentó cómo será el trabajo que deberá llevar adelante. "Hicimos una comisión con todos los sectores y comenzamos una tarea con un plan de trabajo entendiendo que la Justicia está investigando el proceso penal”, explicó.

Para diferenciar el trabajo de la comisión de lo que está haciendo el juez Ernesto Kreplak, la ex intendenta de Rosario señaló: “Nosotros vamos a investigar el proceso administrativo y político. Con eso vamos a generar no solo un informe sino que también nuevas normas que puedan aportar a evitar futuros hechos de este tipo”.

La semana próxima será la primera reunión de trabajo de la comisión donde se van a citar a familiares y allegados a las víctimas. “Va a ser el próximo martes a las 12 y vamos a abrir un registro online. Primero queremos escuchar a las familias, porque es por donde tenemos que empezar, para después convocar a funcionarios”, detalló.

También está previsto acordar una reunión con Kreplak “para diferenciar y no perjudicar la investigación judicial”. “Queremos citar a distintos funcionarios y solicitar información, pero queremos dejarle todo en claro al juez para que nada perjudique la investigación judicial. Tenemos muy claro que acá hay que avanzar en buscar a los responsables de este tema y eso lo tiene que hacer la Justicia”, aclaró la diputada socialista.

Por fuera de lo político, Fein dijo que la comisión también abrirá el juego a que técnicos y especialistas hagan sus aportes sobre cómo reforzar los controles. “Encontrar nuevos mecanismos que deberíamos incorporar para la trazabilidad de los medicamentos y el fortalecimiento de Anmat”.

Con respecto al laboratorio HLB Pharma, la ex intendenta de Rosario sostuvo que es necesario detectar y poner en evidencia las distintas irregularidades. “Cuando Anmat lo clausura, lo hace con un informe sobre malas prácticas de elaboración, de ampollas y mecanismos inadecuados, describe una situación de déficit absoluto en la producción de alimentos ¿por qué Anmat tardó tanto en clausurarlo?, ¿el ministro de Salud estaba al tanto?, ¿qué pasó con los 4 kilos de fentanilo que desaparecieron? García Furfaro dijo que lo habían quemado porque estaba vencido, justo cuando lo iban a allanar”, se preguntó.

“Creemos que esto no puede pasar, lo que nos ha pasado no lo vamos a poder reparar, para eso está la justicia. Lo que nosotros queremos ver es cómo evitar que se repita y encontrar las responsabilidades políticas de este tema”, concluyó.

