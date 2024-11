Diputados del PRO presentaron un proyecto para derogar la ley de etiquetado frontal

Embed CHAU A LOS OCTÓGONOS . Con @daianamol proponemos eliminar la Ley de Etiquetado Frontal, que no ha servido más que para confundir consumidores y entorpecer el comercio internacional de productos argentinos. pic.twitter.com/4Mjp8ttsj4 — Alejandro Bongiovanni (@alejobongio) November 19, 2024

El video en X sobre el etiquetado frontal

Con un video publicado en X, anunciaron: "Vamos a derogar la ley de etiquetado frontal. Es una mala ley, excesivamente paternalista que no sirve, no te informa. Porque si todo tiene sello, es como si nada tuviera sello. Este es el Estado tratando al consumidor no solo como un niño, sino como un niño medio idiota".