Una Renault 6 de 1977 y miles de kilómetros: comenzó la aventura de tres amigos santafesinos rumbo a la Fórmula 1

La aventura comenzó este sábado desde la Basílica de Esperanza. Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino recorrerán unos 500 kilómetros diarios en una Renault 6 de 1977, acompañados por un Chevrolet 400 que funciona como vehículo de apoyo

La pasión por el automovilismo y el sueño de alentar a Franco Colapinto en Brasil pusieron en marcha una aventura que promete convertirse en una experiencia inolvidable. Este sábado, alrededor de las 8, tres amigos de la ciudad de Esperanza , en el departamento Las Colonias, c omenzaron su viaje rumbo a San Pablo a bordo de una Renault 6 modelo 1977, popularmente conocida como «Renoleta».

Los protagonistas de esta particular travesía son Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino, quienes dejaron atrás su ciudad con la ilusión de llegar al legendario Autódromo José Carlos Pace de Interlagos para acompañar al piloto argentino durante el Gran Premio de Brasil.

La partida tuvo un momento especial en la puerta de la Basílica de la Natividad de la Santísima Virgen, en Esperanza. Allí, el párroco les dio una bendición antes de emprender el recorrido, mientras familiares y amigos se acercaron para despedirlos y desearles un buen viaje.

La expedición también cuenta con un vehículo de apoyo: un Chevrolet 400, conducido por Julio Amherdt, que acompañará a los viajeros durante el trayecto y les brindará asistencia ante cualquier inconveniente que pueda surgir en la ruta.

La planificación contempla recorrer aproximadamente 500 kilómetros por día, con la intención de realizar el trayecto durante las horas de luz natural y completar el viaje en unos tres días. Además, llevan herramientas, repuestos, elementos para acampar y distintos regalos que esperan entregarle a Franco Colapinto.

Una parada en Santa Fe antes de seguir rumbo a Brasil

Luego de salir de Esperanza, los tres amigos llegaron a la ciudad de Santa Fe, donde integrantes de una asociación de autos antiguos los esperaron para compartir parte del recorrido y acompañarlos en este primer tramo de la aventura.

La llegada despertó el interés de los aficionados a los vehículos clásicos, que se acercaron para conocer la Renault 6 y saludar a sus protagonistas antes de que continuaran viaje hacia Brasil.

De un asado entre amigos a una aventura internacional

La historia de esta travesía comenzó de una manera tan sencilla como espontánea: una charla entre amigos durante un asado en Esperanza. Mientras miraban una competencia de Fórmula 1, recordaron el recorrido que habían realizado unos jóvenes hasta Ushuaia en un vehículo similar.

La pregunta surgió casi naturalmente: ¿por qué no hacer algo parecido?

Lo que inicialmente parecía una ocurrencia terminó convirtiéndose en un proyecto concreto. Durante casi un mes buscaron una Renault 6 en distintas localidades del departamento Las Colonias, hasta que finalmente encontraron la indicada en su propia ciudad.

La puesta a punto del vehículo fue mucho más compleja de lo previsto. Lo que iba a ser una revisión de motor, frenos y caja de cambios terminó en un desarme integral de la carrocería y la estructura. Hubo momentos de incertidumbre y dudas sobre si llegarían a tiempo, pero el trabajo y el esfuerzo compartido permitieron recuperar la histórica «Renoleta».

El proyecto también contó con el acompañamiento de la comunidad de Esperanza, que organizó una peña solidaria para colaborar con los gastos de combustible, logística y posibles repuestos durante el recorrido.