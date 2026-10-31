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Clausuraron una fiesta de Halloween en Recreo: una menor terminó hospitalizada

La fiesta privada convocó a adolescentes de distintos colegios de Santa Fe en el predio La Arbolada. El municipio detectó falta de habilitación, consumo de alcohol y ausencia de medidas de seguridad. Una chica de 14 años fue trasladada al Hospital de Niños

31 de octubre 2026 · 13:31hs
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El lugar dónde se llevaba a cabo la fiesta que fue clausurada

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El lugar dónde se llevaba a cabo la fiesta que fue clausurada

Una fiesta privada denominada Space, que reunió a numerosos adolescentes de distintos colegios secundarios de Santa Fe, fue clausurada durante la madrugada de este sábado en un campo de Recreo. El evento se realizaba en predio denominado La Arbolada, cerca de la ruta nacional 11, a la altura de barrio Astorino, sin habilitación municipal ni las medidas de seguridad correspondientes.

El procedimiento se llevó adelante mediante un operativo conjunto entre la Municipalidad de Recreo y la Policía, luego de constatarse distintas irregularidades. Según la información oficial, en el lugar había menores de edad, consumo de bebidas alcohólicas y no se contaba con seguridad policial.

La situación generó mayor preocupación luego de que se conociera que una adolescente de 14 años debió recibir atención médica por una lesión en la cabeza, tras un episodio ocurrido durante la fiesta.

Una adolescente de 14 años terminó en el Hospital de Niños

Uno de los hechos que motivó la intervención policial se registró alrededor de las 4.08 de este sábado, cuando una mujer informó que había retirado a su hija de la fiesta privada Space, realizada en el predio rural de La Arbolada.

De acuerdo con el reporte, la adolescente presentaba un corte en la frente que se extendía hacia el cuero cabelludo. Inicialmente fue trasladada en ambulancia al hospital Protomédico y luego derivada en un vehículo particular al hospital de niños Orlando Alassia, en la ciudad de Santa Fe.

La mujer también denunció que durante el evento se habría arrojado gas pimienta y que otro joven habría resultado afectado por la sustancia. Ante lo sucedido, solicitó acompañamiento policial en el establecimiento de salud para aportar información sobre los incidentes.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones ni sobre las circunstancias en las que se produjeron los episodios.

Clausuraron la fiesta y desalojaron el campo en Recreo

Desde la Municipalidad de Recreo informaron que, tras el operativo conjunto con la Policía, se constató que la celebración se desarrollaba en un predio rural sin los permisos ni la habilitación municipal exigidos para este tipo de eventos.

Además, se detectaron falta de medidas de seguridad, presencia de menores de edad y consumo de alcohol, irregularidades que derivaron en la clausura de la fiesta y el desalojo del lugar.

Para garantizar la salida de los asistentes se dispusieron servicios de transporte contratados por la organización, mientras que otros adolescentes fueron retirados por familiares que se acercaron hasta el predio.

Las actuaciones fueron remitidas al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al Juzgado de Faltas Municipal, organismos que deberán avanzar en la determinación de las responsabilidades de los organizadores.

Según la información recabada, la convocatoria y la comercialización de entradas se habían realizado a través de Instagram. La fiesta habría reunido a estudiantes de distintos establecimientos secundarios de la ciudad de Santa Fe, entre ellos alumnos de colegios privados como Inmaculada y Adoratrices.

Vecinos de Recreo venían reclamando por las fiestas en el predio

La clausura de Space volvió a poner en discusión los reclamos de vecinos de la zona de La Arbolada, quienes desde hacía varias semanas advertían sobre la realización de fiestas en ese campo.

Según manifestaron, los encuentros se desarrollaban en distintos días de la semana y sin límites claros de horarios. También denunciaron que la música a alto volumen generaba molestias y alteraba la tranquilidad del sector, pese a la distancia entre el predio y las viviendas.

Los residentes aseguran que las advertencias se habían realizado con anterioridad y que la problemática persistía.

Recreo Halloween clausura fiesta menor
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