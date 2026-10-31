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Unión: Madelón dispondría de dos variantes para visitar a Newell's

El entrenador rojiblanco no brindó indicios respecto a la formación titular, pero la misma tendría dos cambios en relación al partido con Estudiantes

Ovación

Por Ovación

31 de octubre 2026 · 12:52hs
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Leonardo Madelón dispondría dos cambios en Unión ingresando al equipo Juan de Dios Pintado.

Franco Perego

Leonardo Madelón dispondría dos cambios en Unión ingresando al equipo Juan de Dios Pintado.

Este domingo a las 18.30, Unión jugará un partido determinante en su objetivo por meterse en zona de playoffs, para ello, deberá ganarle a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa.

El Tate tendría dos variantes para visitar a Newell's

Respecto a la formación que Leonardo Madelón pondrá en cancha, el DT no brindó indicios a lo largo de la semana, pero es muy factible que disponga de dos variantes.

Una de ellas obligada, teniendo en cuenta que Matías Rocha arrastra una tendinitis, que lo obligó a ser reemplazado en el segundo tiempo del partido con Estudiantes.

Por ese motivo, el que se perfila para ser titular es Ignacio Isla, quien precisamente debutó con la camiseta rojiblanca en el cotejo ante el Pincha, ingresando en lugar de Rocha.

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En tanto que la otra modificación también se daría en el bloque defensivo, pero en este caso se debe a una cuestión futbolística, con el ingreso de Juan de Dios Pintado por Tobías Rubio.

El lateral derecho ingresó muy bien ante Estudiantes, asistiendo a Cristian Tarragona en el primer gol. Pero además, fue importante cada vez que pasó al ataque.

De esta manera la probable formación sería con: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Ignacio Isla, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Ignacio Peresutti, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Unión Madelón Newells
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