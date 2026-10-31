Gimnasia y República sacaron pasaje a los cuartos de final del Prefederal

El Oficial Prefederal comenzó a definir a sus protagonistas para la próxima instancia y ya tiene dos equipos con lugar asegurado entre los ocho mejores

El Torneo Oficial Prefederal comenzó a definir a sus protagonistas para la próxima instancia y ya tiene dos equipos con lugar asegurado entre los ocho mejores. Gimnasia y Esgrima y República del Oeste resolvieron sus respectivas series de Play-In con contundencia y avanzaron a los cuartos de final.

El Mensana fue el primero en conseguir la clasificación este viernes, luego de protagonizar una actuación demoledora frente a Colón de Santa Fe. En condición de visitante, se impuso por un contundente 127 a 53 y cerró la serie 2-0. Gonzalo Sabatini, con 19 puntos, fue uno de los principales anotadores del conjunto ganador, mientras que José Álvarez aportó 22 para el Sabalero.

La otra clasificación tuvo como protagonista a República del Oeste, que tampoco dejó margen para la incertidumbre. Los de barrio Roma aplastaron a CUST A por 97 a 51 y liquidaron el cruce sin necesidad de un tercer encuentro. Guido Baldani, con 16 unidades, encabezó la ofensiva de República, mientras que Franco Gangitano sumó nueve en el equipo de Santo Tomé.

En tanto, la serie entre El Quillá y Banco Provincial quedó igualada y tendrá un nuevo capítulo. El jueves, el Tiburón se impuso por 54 a 51, con Juan Constanzo como máximo anotador con 13 puntos, mientras que Joaquín Gancedo aportó 18 para Banco.

La definición continuará este sábado en San Justo, donde se disputará el segundo encuentro de la serie. El Prefederal empieza a perfilar su cuadro de cuartos de final y Gimnasia y República ya esperan por sus próximos desafíos.

Los resultados del Play-In del Prefederal

Jueves 29 de octubre

El Quillá (1) 54 – Banco Provincial (1) 51. Juan Constanzo (13) y Joaquín Gancedo (18).

Viernes 30 de octubre

República del Oeste (2) 97 – CUST A (0) 51. Guido Baldani (16) y Franco Gangitano (9).

Colón de Santa Fe (0) 53 – Gimnasia (2) 127. José Álvarez (22) y Gonzalo Sabatini (19).