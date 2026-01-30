Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

El Renaper modificó el diseño y las medidas de seguridad del DNI electrónico y el pasaporte para alinearlos con los estándares internacionales

Cambios en el DNI y en el pasaporte nacional.

El gobierno nacional oficializó cambios en el Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y en el pasaporte argentino , para reforzar la seguridad, modernizar formatos y cumplir con normas internacionales de identificación y viaje. Las modificaciones rigen desde el 1 de febrero y quedaron formalizadas en el Boletín Oficial, con las disposiciones 54/2026 y 55/2026 del Registro Nacional de las Personas (Renaper), firmada por su titular saliente Pablo Luis Santos.

La disposición 55/2026 aprobó el nuevo diseño del DNI electrónico y dejó sin efecto la normativa vigente desde 2023. El documento mantiene el formato de tarjeta de policarbonato con chip sin contacto, autorizado por el decreto 1501/2009, aunque incorpora cambios en los datos visibles y en las medidas de seguridad de Nivel 1, perceptibles a simple vista. Además, las medidas de seguridad de Nivel 2 y Nivel 3 continúan sin modificaciones.

Según explicó el Renaper, los cambios responden a la necesidad de cumplir con la normativa N.º 9.303 de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci), que establece estándares técnicos para documentos de viaje y de identidad a nivel global.

Qué cambia en los DNI

Por el lado de los DNI de ciudadanos argentinos mayores de 14 años, estos incorporan:

Escudo nacional.

Inscripción "República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior".

Leyenda "Documento Nacional de Identidad".

Fotografía a color en pose frontal.

Nombre y apellido (hasta 35 caracteres cada uno).

Sexo, número de DNI, nacionalidad y fecha de nacimiento.

Fecha de emisión y de vencimiento.

Ejemplar, número de serie grabado a láser y número CAN.

Imagen fantasma y firma del titular.

En los casos en que la persona no sepa o no pueda firmar, ese campo permanece en blanco.

Además, el organismo confirmó que los excombatientes de la Guerra de las Islas Malvinas conservan la leyenda identificatoria "Excombatiente, Héroe de la Guerra de las Islas Malvinas" o "Excombatiente, Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas".

El DNI para personas extranjeras, tanto menores como mayores de edad, mantiene el mismo formato y los mismos elementos de seguridad que el documento para ciudadanos argentinos.

Cómo será el nuevo DNI electrónico

El nuevo DNI electrónico suma elementos gráficos y tecnológicos para dificultar falsificaciones:

Escarapela argentina que enmarca el retrato.

Estrellas argentinas, Sol de Mayo, glaciares, cordillera y mapa bicontinental.

Holograma transparente renovado.

Impresión iris y ventana transparente.

Estampados táctiles.

Todos los datos personalizados se graban íntegramente a láser. El documento también incorpora una imagen fantasma dentro de la ventana transparente y una imagen láser cambiante (CLI) que combina la fotografía repetida con la letra del ejemplar.

Nuevo pasaporte

Por su parte, la Disposición 54/2026 aprobó un nuevo diseño del pasaporte argentino y del pasaporte excepcional para extranjeros, en reemplazo del modelo vigente desde 2021.

El nuevo pasaporte incluye una hoja de datos en policarbonato personalizada con grabado láser, diversas medidas de seguridad organizadas en tres niveles y un total de 34 páginas.

Según el texto oficial, la actualización busca reducir el riesgo de fraude documental, agilizar los controles de identidad y modernizar el sistema al nivel internacional.

Qué pasará con los documentos actuales

El Renaper aclaró que los pasaportes emitidos antes de la entrada en vigencia de la medida mantienen su validez hasta la fecha de vencimiento, salvo que una norma futura disponga lo contrario.

Durante el período de transición, el organismo continuará utilizando el stock de insumos disponibles hasta su agotamiento. Los pasaportes confeccionados con los materiales actuales seguirán vigentes hasta su expiración, lo que permitirá optimizar recursos del Estado y evitar el desperdicio de insumos.

El DNI digital en Mi Argentina

Cuando se renueva el documento (ya sea por vencimiento, pérdida o cambio de datos), el sistema emitirá el nuevo DNI electrónico (la tarjeta física con chip) y en consecuencia también se actualizará tu DNI digital en la aplicación Mi Argentina.

Es una emisión simultánea, al tramitar el nuevo ejemplar, el Renaper genera tanto la tarjeta física de policarbonato como la credencial virtual.

Actualización del código QR: el DNI digital de la app "Mi Argentina" se vincula al último ejemplar vigente. Como el nuevo DNI electrónico tiene un código QR con mayores estándares de seguridad y nuevos datos biométricos, la versión en el celular reflejará esos cambios una vez que el nuevo trámite esté finalizado.

Desactivación del anterior: en el momento en que se activa el nuevo DNI digital en el celular, la versión anterior queda inhabilitada automáticamente, ya que solo puede haber un DNI vigente por persona.

No es un trámite por separado. Al renovar el físico, el digital "se renueva" solo para acompañar la tecnología del nuevo DNI electrónico.