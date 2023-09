El diputado de Paraguay que sugirió ir a una guerra contra Argentina, pidió disculpas

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRubenRubin_%2Fstatus%2F1704716373526487139&partner=&hide_thread=false Y ahí está… Precisamente NO quiero!

Por eso pido más DEFENSA NACIONAL https://t.co/uj9baLUWJX — Rubén Rubin (@RubenRubin_) September 21, 2023

Acto seguido mencionó que su país necesita misiles "porque si no, ya arrancamos perdiendo el juego diplomático”.

Sus palabras generaron gran revuelo mediático por lo que el representante político salió a aclarar en una entrevista radial lo que quiso decir. "Mi declaración de ninguna manera invita a un conflicto bélico con Argentina. Casi que tengo vergüenza ajena. Si se interpretó así, pido disculpas", aclaró Rubín.

Yo no pido guerra.

Pido tener capacidad de DEFENSA NACIONAL

Argentina acaba de invertir 400 millones de dólares en aviones de guerra. Y nosotros ?

Por políticos como vos es que la región nos trata de menos. https://t.co/sknKpSXis6 — Rubén Rubin (@RubenRubin_) September 21, 2023

Además señaló que “cuando dije que iría a la guerra como paraguayo, no hacía referencia a un conflicto con Argentina ni nadie en particular, fue patriótico", y agregó: "No existe la palabra Argentina en mi declaración, es una estupidez rotunda".

Mientras la polémica sigue, Rubín le responde a cada uno de los usuarios de la red social X (ex Twitter) con aclaraciones sobre su opinión para que no queden dudas.