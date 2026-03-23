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El eclipse solar del siglo: en 2027 la Luna ocultará al Sol por un tiempo récord de seis minutos

El fenómeno del 2 de agosto de 2027 será el eclipse solar total más largo visible en todo el siglo XXI. La oscuridad absoluta atravesará África y España

23 de marzo 2026 · 11:16hs
Eclipse solar total: el día se hará noche por más de seis minutos

Eclipse solar total: el día se hará noche por más de seis minutos

La astronomía mundial tiene marcada una fecha que hará historia: el 2 de agosto de 2027, por un eclipse solar total de una duración excepcional, con un máximo de 6 minutos y 23 segundos de oscuridad total. Esta cifra convierte al evento en el más extenso que se podrá observar desde tierra firme en cien años.

Se trata de un eclipse especialmente esperado por científicos y aficionados porque su duración se acerca al máximo físico posible para este tipo de fenómenos y porque atravesará regiones densamente pobladas, algo poco habitual en eclipses tan prolongados.

La trayectoria de la umbra –la sombra más oscura de la Luna– comenzará en el Océano Atlántico, cruzará el Estrecho de Gibraltar y avanzará por Marruecos, España, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. En ciudades como Cádiz y Málaga, el día se transformará en noche durante más de cuatro minutos, mientras que en el norte de África la experiencia será aún más prolongada. A diferencia de otros eclipses que ocurren sobre el océano o zonas polares, este "gigante de 2027" será accesible para millones de personas, lo que garantiza que será el evento natural más documentado de nuestra era.

Por qué durará tanto el eclipse solar

Se debe a una coincidencia perfecta: la Luna estará en su punto más cercano a la Tierra (perigeo) y la Tierra estará cerca de su punto más lejano al Sol (afelio).

Visibilidad en Argentina: en nuestro país el eclipse no se verá de forma total, sino parcial. Dependiendo de la zona (más al norte de Argentina), se podrá notar una penumbra, pero para vivir los "seis minutos de noche" habría que viajar al hemisferio norte.

Efectos únicos: debido a la larga duración, se espera que la temperatura baje varios grados y que el comportamiento de los animales sea similar al de un anochecer repentino, pero mucho más marcado que en eclipses breves.

En dónde se podrá observar mejor

El punto de mayor duración se registrará cerca de Luxor, en Egipto, donde la totalidad alcanzará los seis minutos y 23 segundos, una cifra excepcional dentro de los eclipses solares observables desde tierra firme en este siglo.

Durante ese breve período será posible observar la corona solar –la capa más externa de la atmósfera del Sol– además de estrellas brillantes e incluso algunos planetas visibles en pleno día, algo que solo ocurre en eclipses totales.

Además del impacto visual, el fenómeno suele provocar descensos temporales de temperatura y una sensación ambiental inusual, comparable a un anochecer repentino, lo que lo convierte en una experiencia única que millones de personas ya planean observar en directo.

eclipse eclipse solar astronomía oscuridad Tierra
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