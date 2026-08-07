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El Gobierno aprobó la ley de propiedad privada, pero tuvo que quitar otro capítulo

Con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y aliados, el Senado aprobó en general la Ley de Propiedad Privada. El oficialismo, sin embargo, debió eliminar el capítulo sobre la Ley de Manejo del Fuego por falta de apoyo

7 de agosto 2026 · 07:10hs
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El Gobierno aprobó la ley de propiedad privada

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El Gobierno aprobó la ley de propiedad privada, pero tuvo que quitar otro capítulo

La Cámara de Senadores aprobó este jueves en general el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que busca agilizar los desalojos, endurecer las condiciones para las expropiaciones y reforzar la protección del derecho de propiedad.

La iniciativa obtuvo 37 votos afirmativos contra 33 negativos, gracias al respaldo de los senadores de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y legisladores provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y Provincias Unidas.

No obstante, el oficialismo sufrió un revés durante el debate al verse obligado a retirar el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego, debido a la falta de apoyo de varios bloques dialoguistas. Un día antes ya había eliminado el apartado referido a la Ley de Tierras Rurales, que regulaba la extranjerización de la tierra.

Cómo quedó la votación en el Senado

El respaldo al proyecto fue aportado por los 21 senadores de La Libertad Avanza, nueve de la UCR, tres del PRO, los representantes misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos "Camau" Espínola y la chubutense Edith Terenzi.

En contra votaron los integrantes del interbloque justicialista, Convicción Federal, además de legisladores de otros espacios provinciales.

En el capítulo referido a los desalojos, el oficialismo consiguió 36 votos, ya que Edith Terenzi decidió abstenerse.

Qué cambios propone la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, explicó que el objetivo central es acelerar los procesos judiciales de desalojo frente a ocupaciones ilegales.

Según detalló, la propuesta establece que estos casos tramiten por la vía sumarísima, reemplazando el procedimiento ordinario vigente para reducir significativamente los tiempos judiciales.

En cuanto a las expropiaciones, el proyecto incorpora modificaciones destinadas a reforzar las garantías de la propiedad privada, uno de los principales ejes impulsados por el Gobierno nacional.

El Gobierno no logró modificar la Ley de Manejo del Fuego

Uno de los principales tropiezos del oficialismo fue la imposibilidad de avanzar con la reforma de la Ley de Manejo del Fuego.

La normativa vigente, sancionada en 2020, prohíbe modificar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios y durante 30 años en tierras agropecuarias.

El Gobierno pretendía flexibilizar esas restricciones al considerar que la legislación vigente castiga a los propietarios de inmuebles incendiados. Sin embargo, varios senadores aliados rechazaron esa modificación y obligaron a retirar el capítulo antes de la votación.

Cruce de fuertes críticas entre oficialismo y oposición

El debate estuvo marcado por duros discursos. El jefe del bloque justicialista, José Mayans, calificó el proyecto como "un asco" y sostuvo que la reforma de la ley de expropiaciones es "inconstitucional".

"Es un robo a cara descubierta de los bienes y las empresas del Estado", afirmó el senador durante el cierre del debate.

Desde el oficialismo, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa y aseguró que la ley busca reparar situaciones sufridas por miles de propietarios.

"Ahora nadie te va a poder avasallar. El Estado te va a proteger y no te va a usurpar", expresó la legisladora.

También hubo fuertes cuestionamientos desde el bloque justicialista. El senador Daniel Bensusán calificó el proyecto como "un nuevo mamarracho" y criticó el trámite parlamentario, mientras que la senadora Ana Marks sostuvo que la iniciativa prioriza una visión mercantil de la tierra y cuestionó la ausencia de políticas habitacionales.

Por su parte, el senador libertario Gonzalo Guzmán Coraita defendió la propuesta al afirmar que "la Argentina necesita reglas claras para ser un país previsible".

En tanto, la senadora Nadia Márquez aseguró que la norma busca poner fin a las usurpaciones, agilizar la recuperación de inmuebles y brindar mayor seguridad jurídica para incentivar inversiones.

Desde la UCR, Maximiliano Abad respaldó parcialmente la defensa de la propiedad privada, aunque advirtió que las inversiones llegarán únicamente si el país garantiza estabilidad económica, instituciones sólidas y una política de Estado previsible.

LEER MÁS: Tierras argentinas en manos extranjeras: qué departamento de la provincia de Santa Fe ya supera el límite legal

ley propiedad privada Senado
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