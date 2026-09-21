Santo Tomé: aprehendieron a tres hombres por la venta de cocaína tras cuatro allanamientos en Bº Las Vegas

Los procedimientos se originaron en la denuncia de un hombre cuyo hijo mantenía una deuda por droga y había recibido amenazas de muerte. Secuestraron cocaína fraccionada, dinero, municiones y un listado de presuntos deudores.

Allanamiento en Santo Tomé. Tres hombres fueron detenidos tras operativos por venta de cocaína en el barrio Las Vegas.

Tres hombres fueron aprehendidos este lunes durante cuatro allanamientos realizados en el barrio Las Vegas de Santo Tomé , en el marco de una investigación por presunta venta barrial de estupefacientes. Durante los procedimientos, la Policía de Santa Fe secuestró cocaína fraccionada, dinero en efectivo, municiones, teléfonos celulares y un listado manuscrito con nombres de personas que mantenían deudas vinculadas a la venta de drogas.

Los operativos se llevaron adelante entre las 7 y las 10 de la mañana y estuvieron a cargo de oficiales de Orden Público y Cuerpos de la Policía de Santa Fe , con la intervención de especialistas en irrupción del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) .

La denuncia que originó la investigación

La investigación comenzó a partir de la denuncia realizada por un hombre de 32 años, quien manifestó que su hijo mantenía una deuda de dinero con un vecino por la compra de estupefacientes.

Según relató el denunciante, mientras la familia no se encontraba en la vivienda, el vecino habría desarmado parte del rancho. Posteriormente, cuando concurrió al domicilio para intentar saldar la deuda, el hombre salió junto a otro individuo, ambos presuntamente armados, y lo amenazaron de muerte.

LEER MÁS: Aprehendieron a un hombre investigado como presunto autor del robo de dinero y joyas en la casa del jugador de Unión Tarragona

Como parte del pago de la deuda, además, le habrían quitado un teléfono celular y una garrafa.

A partir de los elementos reunidos durante la investigación, la autoridad judicial competente libró las órdenes para realizar cuatro allanamientos en distintos domicilios del barrio Las Vegas.

Tres aprehendidos y cocaína secuestrada

El primer procedimiento se realizó en Monasterio al 3500, donde los agentes aprehendieron a M. H. E. y secuestraron un teléfono celular Motorola con funda roja, que habría sido sustraído a la víctima como parte de pago de la deuda.

El segundo allanamiento tuvo lugar en Huergo al 3400. Allí fue aprehendido A. E. y se secuestraron ocho cartuchos calibre .22 y un cartucho calibre 9 milímetros.

En un tercer domicilio, ubicado en Agustín Delgado al 3400, no hubo personas aprehendidas, aunque los efectivos recuperaron una garrafa de 15 kilogramos que también habría sido entregada como parte de pago de la deuda.

El cuarto procedimiento se concretó en otro domicilio de Agustín Delgado al 3400, donde cerca de las 8.30 fue aprehendido R. L. M., señalado como el principal investigado.

En ese lugar se secuestraron su teléfono celular, un listado manuscrito con nombres de presuntos deudores por la venta de estupefacientes, 22 envoltorios de papel satinado con una sustancia que dio positivo para clorhidrato de cocaína, un elemento punzante de fabricación casera conocido como “chuza”, dos tarjetas de débito, un documento de identidad y $198.400 en efectivo.

La causa quedó encuadrada como microtráfico

Personal de la dependencia de Microtráfico de la Policía de Santa Fe realizó pruebas de campo sobre la sustancia secuestrada, que confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína.

Por la cantidad y la forma en que estaba fraccionada la droga, sumadas al dinero y al listado de presuntos deudores encontrados durante el operativo, la investigación quedó encuadrada provisoriamente en la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239, con intervención de la dependencia especializada.

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que informó el resultado de los procedimientos al fiscal José Ignacio Suasnabar, del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal dispuso que los tres hombres aprehendidos continuaran privados de su libertad, fueran trasladados para una revisión en Medicina Legal y posteriormente identificados y alojados en una dependencia policial de Orden Público.

La atribución delictiva quedó establecida de manera provisoria como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso con amenazas calificadas y daño, delitos que se investigan a partir de la denuncia que dio origen a los allanamientos.